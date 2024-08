Últimos dias para inscrições de filmes para a Mostra A Cidade em Movimento da 18ª CineBH

Últimos dias para as inscrições de filmes – longas, médias e curtas – para seleção da mostra A Cidade em Movimento, que integra a programação da 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que acontece de 24 a 29 de setembro, presencialmente em Belo Horizonte e com ações em ambiente online pela plataforma cinebh.com.br.

Podem participar filmes de qualquer gênero (documentário, ficção, experimental, animação etc.), produzidos dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até 2 de agosto, às 23h59 (horário de Brasília) também pelo site www.cinebh.com.br.

Quantas cidades cabem em uma mesma cidade? Pergunta comum quando pensamos em uma capital brasileira constituída por desigualdades e fluxos de disputa. Mas o que existe de singular quando essa pergunta é direcionada à Belo Horizonte? Com um olhar para o cinema e o audiovisual de Belo Horizonte e Região Metropolitana, a Mostra A Cidade em Movimento provoca, em sua 9ª edição, a temática “Imagens de uma cidade criativa” e convida filmes de distintos formatos e gêneros, de qualquer ano de produção, para o diálogo acerca de assuntos e questões da cidade do ponto de vista social, político, ambiental e cultural. Expor as curvas, arcos e bordas e encontrar, nesse movimento, uma cidade que reconhece e reluz sua potência criativa, ao passo que historiciza e reivindica sempre novos amanhãs. A curadoria é assinada por Paula Kimo.