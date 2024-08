Conheça os vencedores do 5º FestCine Itaúna, de Caruaru (PE)

Foto © Karol Santiago

Aconteceu, no último domingo, 28 de julho, a noite de premiação do 5º FestCine Itaúna – Festival Internacional de Cinema de Itaúna, em Riacho Doce, zona rural de Caruaru (PE).

Durante a última semana, foram mais de três mil pessoas envolvidas nas atividades do festival: oficinas, sessões de cinema, bate-papo, apresentações culturais e outros.

Um dos destaques na premiação foi o curta-metragem “América, do Sul”, de Maria Clara Bastos, que levou três prêmios, e o longa-metragem “Casebre”, de Henrique Raynal, que levou o Cururu de Ouro de Melhor Longa-Metragem e Melhor Atriz pelo júri oficial da Mostra Mocó.

O troféu do FestCine Itaúna, o Cururu de Ouro, faz referência a cidade de Caruaru e é produzido pelo Mestre Horácio, mestre do barro no Alto do Moura. O festival é realizado pelo cineasta caruaruense Paulo Conceição e visa democratizar o acesso à produção audiovisual, estimular o protagonismo juvenil dos estudantes por meio do cinema e descentralizar a produção cultural na cidade levando possibilidades para a zona rural e interior.

As mostras competitivas do FestCine Itaúna foram divididas em seis mostras: Mocó (longas-metragens), Anú-Preto (curtas-metragens), Cururuá (para produção de estudantes brasileiros de faculdade, universidade ou ações formativas), Cutia (Videoclipes), Itaúna (para estudantes brasileiros do ensino fundamental ou médio de escolas públicas ou privadas) e Xique-Xique (não competitiva).

Os vencedores foram escolhidos pelo júri oficial e o júri da crítica. Fizeram parte do júri oficial: Hsu Chien, Renna Costa, Carlos Kamara, Gabi Santos, Túlio Beat, Sihan Félix, Letícia Reis, Luciano Torres e Agnes Aguirre. Já o júri da crítica foi composto por membros da ACCiRN – Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte.

O 5º Festcine Itaúna foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, do Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Caruaru (PE), da Fundação de Cultura de Caruaru, e apoios da Secretaria de Políticas para as Mulheres de Caruaru, Secretaria de Educação de Caruaru, Cardeal Distribuidora, TV Asa Branca, Royal Toys, Palco Show, NayMovie, Armazém da Criatividade, PortoDigital, SCFV Agrestina e ACCiRN – Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte.

Confira os vencedores do 5º FestCine Itaúna:

MOSTRA MOCÓ

Melhor Filme – Casebre (Dir. Henrique Raynal)

Melhor Atriz – Paula Passos (Casebre)

Melhor Ator – Alexey Bardukov (Hockey Dads)

Prêmio do Júri da Crítica ACCiRN – Opal (Dir. Alan Bidard)

MOSTRA CUTIA

Melhor Videoclipe – Dimash – The Story Of The Sky (Dir. Alina Veripya)

Melhor Direção de Arte – Jour Di Pluie (Dir. Caio Amon)

Melhor fotografia – Ausência (Dir. Rodrigo Torrijos)

Melhor montagem – As cotas (Dir.Fábio Bardella e Guilherme Martins)

MOSTRA ANÚ-PRETO

Melhor Curta-metragem – Cabana (Dir. Adriana de Faria)

Melhor Animação – Visagens e Visões (Dir. Rod Rodrigues)

Melhor Documentário – Uma Mulher Comum (Dir. Débora Diniz)

Melhor Direção – Cabana (Dir. Adriana de Faria)

Melhor Roteiro – Bloco dos Corações Valentes

Melhor Ator – Shaolin (Nicobé)

Melhor Atriz – Hanna Azoulay (Love Has Nothing To Do With It)

Melhor Fotografia – Umbilina e Sua Grande Rival

Melhor Montagem – Oração à Vácuo

Melhor Som – Bloco dos Corações Valentes

Melhor Trilha Sonora – One Million Stars

Melhor Direção de Arte – Salon Spitz

Melhor Figurino – Salon Spitz

Melhor Maquiagem – Cabana

Melhor Cartaz – Oração à Vácuo

Grande Prêmio do Júri – Bloco dos Corações Valentes (Dir. Loli Menezes)

Menção Honrosa para elenco feminino de Cabana – O Júri do 5º FestCine Itaúna formado por Hsu Chien, Tulio Beat e Sihan Félix, concede Menção Honrosa de Melhor Atriz para Isabela Catão e Rosy Lueji do filme Cabana de Adriana de Faria. Ambas entregaram uma linda contribuição artística, repleta de visceralidade, força e magnetismo às suas personagens fortes e guerreiras).

Prêmio do Júri da Crítica ACCiRN – Uma Mulher Comum (Dir. Débora Diniz)

MOSTRA CURURUÁ

Melhor Curta-metragem – Cida Tem Duas Sílabas (Dir. Giovanna Castellari)

Melhor Animação – Xeque Mate (Dir. Cier Reizale)

Melhor Documentário – Invasão ou Contatos Imediatos do Terceiro Mundo (Dir.Maria Gazal e Hugo Aquino)

Melhor Direção – América, do Sul (Dir. Maria Clara Bastos)

Melhor Roteiro – Jogaram o Cesar Fora

Melhor Ator – João Victor de Lima (Além das Pipas)

Melhor Atriz – Mariana Muniz (Cida Tem Duas Sílabas)

Melhor Fotografia – América, do Sul

Melhor Montagem – Xeque Mate

Melhor Som – A Cachoeira dos Passaros

Melhor Trilha Sonora – Além das Pipas

Melhor Direção de Arte – Cida Tem Duas Sílabas

Melhor Figurino – América, do Sul

Melhor Maquiagem – Não Precisa Pedir Desculpa

Melhor Cartaz – Cida Tem Duas Sílabas

Grande Prêmio do Júri – Fantasmando – Last Stop (Dir. Beatriz Peres Ferreira, Giovanna Lessa Moreira, Luiza Cerizza, Mateus Morais, Natália Lumi Kassa, Sorin Salomão)

Prêmio do Júri da Crítica ACCiRN – Cida Tem Duas Sílabas (Dir. Giovanna Castellari)

MOSTRA ITAÚNA

Melhor Filme – Meu Nome é Dhyovanna (Dir, Projeto Imagens em Movimento)

Prêmio do Júri da Crítica ACCiRN – Meu Nome é Dhyovanna (Dir, Projeto Imagens em Movimento)

Menção Honrosa do Júri da Crítica ACCiRN – Vírus (Dir. Dir. Estudantes da EE Armando Dias)