8º Cine Pitching APACI prorroga inscrições

As inscrições para a 8ª edição do Cine Pitching APACI foram prorrogadas até o próximo dia 5 de agosto, às 17h59. Realizado pela APACI (Associação Paulista de Cinema), com patrocínio da Spcine e apoio da API, BRAVI, Cinemateca Brasileira, Forcine, Kinoforum, Siaesp e Sicav, o evento acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, em parceria e simultaneamente com o Festival Internacional de Curtas de São Paulo.

O evento tem o objetivo de aproximar, através de rodadas de negócios e pitchings, autores/realizadores e distribuidores de cinema, representantes dos canais de TV e streaming e produtores em volta de projetos em fase inicial de desenvolvimento.

Criado em 2017, o Cine Pitching se firmou como uma importante iniciativa para o mercado audiovisual, com quase mil e quinhentos projetos inscritos e a participação de grandes distribuidores e players.

Nesta 8ª edição, diretores e produtores de todo o Brasil podem inscrever projetos para cinema e TV/streaming, que serão selecionados pelos players para rodadas de negócios no formato de reuniões one to one. O evento conta, ainda, com duas modalidades de pitching: “pitching para estudantes e recém-formados” e “pitching para curta-metragistas Kinoforum 2023 e 2024”, que tem inscrição gratuita e é destinado aos realizadores que participaram do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum nas edições de 2023 e/ou 2024. A modalidade foi organizada para colocar em contato realizadores e grandes produtores e distribuidores para viabilizar seus novos projetos.

Além das sessões de pitching e rodadas de negócios, o evento contará com o debate “Entre nós: caminhos e incentivos à coprodução intra-nacional” que traz a seguintes discussão: na hora em que as parcerias entre produtoras se revelam como um elemento chave das produções audiovisuais, as perguntas sobre as modalidades de coproduções entre produtores brasileiros se tornam urgentes. Como encontrar os melhores caminhos e propor incentivos mais eficientes para incrementar o nosso modelo de negócio? O debate acontece no dia 29, às 16h30, com Juliana Lira, Raquel Valadares, diretora e produtora, Tata Amaral, João Batista de Andrade, cineasta e escritor, e o diretor da Ancine, Paulo Alcoforado.

Mais informações, regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis no site

https://www.bocaboca.com.br/cine-pitching.