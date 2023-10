HBO Max estreia a nova série nacional “B.A.: O Futuro Está Morto”

A HBO Max estreia, dia 19 de outubro, sua nova produção original nacional, “B.A.: O Futuro Está Morto”. A série é livremente inspirada em “O Beijo Adolescente”, HQ de sucesso do quadrinista Rafael Coutinho, criada por Mariana Youssef e Peppe Siffredi, e produzida pela Gullane para a Warner Bros. Discovery.

Inundada de cores e marcantes personalidades, “B.A.: O Futuro Está Morto” conta a história de uma sociedade secreta de estudantes secundaristas com poderes superespeciais. Os adolescentes desse Brasil distópico, fadado ao monocromatismo e à ordem dos adultos, são vistos como rebeldes que buscam quebrar o sistema. Porém, no fundo, eles formam apenas um grupo de jovens que busca viver e aproveitar a sua idade com a maior intensidade possível, criando uma comunidade completamente diferente do que se transformou o mundo do lado de fora.

Na série, o público é apresentado a um grande mistério que está colocando em risco a existência dos B.A: um jovem é encontrado morto – e em seguida mais um. O que os assassinatos têm em comum? Ambos os atacados são membros do B.A. Apesar de ficcional, a história trata de temas atuais e relevantes para a sociedade, conectando-se com a juventude atual.

O elenco da série conta com Benjamín, Giulia Del Bel, Shaolin, Pedro Goifman, Ana Karolina Lannes, Antonio Haddad, Luan Carvalho, Samantha Prates, Sabrina Nonata, Carol Akemi, Renato Santana, Yasmin Azevedo, Milhem Cortaz, Betty Gofman, Cris Vianna, Zécarlos Machado, Flávio Bauraqui Ingrid Gaigher, entre outros.

“B.A.: O Futuro Está Morto” é uma série Max Original, criada por Mariana Youssef e Peppe Siffredi, com produção da Gullane para a Warner Bros. Discovery e direção de André Ristum, Denis Cisma, Mariana Youssef e Marcelo Mesquita.