TNT inicia as gravações da nova sitcom nacional “Clube Spelunca”

Foto © Nonato Estrela

A TNT anunciou o início das gravações da nova sitcom nacional “Clube Spelunca”. Criada por Bianca Lenti, Jhonatan Marques, Naná Xavier, Natália Balbino e Paulo Leierer, a produção reúne nomes no elenco como Antonio Pitanga, Leilah Moreno, Neusa Borges, Larissa Nunes, Paulo Américo, Thayna Rodrigues, Agyei Augusto e apresenta Eddy Jr no papel principal. A comédia é uma coprodução da Giros Filmes com a Warner Bros. Discovery para a TNT e tem direção de Silvio Guindane.

A sitcom acompanha a vida de Digão (Eddy Jr), que tentou emplacar várias startups zoadas pelas bandas da Faria Lima, mas fracassou com louvor. Precisando se reinventar, ele agora quer transformar o antigo clube de dança da família no novo ponto de encontro da zona Leste de São Paulo. Mas, o tamanho do seu sonho é também o tamanho do problema que ele tem nas mãos.

Cheio de ideias e bem otimista – ou apenas trouxa – Digão precisa provar para a família Soares que aprendeu com o passado e está pronto para focar no novo negócio, lidar com fiscalização, imprevistos, falta de grana, de público e até uma paixão inesperada pela única funcionária do Spelunca. Tudo posturado e calmo.

Entre tretas familiares e planos mirabolantes, o público acompanhará a retomada do Clube Spelunca ao som de muita música preta brasileira. E no melhor estilo ZL de levar a vida e trampar com o sorriso na cara. A primeira temporada contará com dez episódios, de 30 minutos cada, e ainda não tem data de estreia.