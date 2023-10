Projeto Paradiso lança programa para promover a inserção de profissionais negros no mercado audiovisual

A alguns meses de alcançar a marca de 5 anos de existência, o Projeto Paradiso lança um programa de aceleração para ampliar a participação de profissionais negros no mercado audiovisual. A Aceleradora Paradiso é uma ação de formação e inserção no mercado criativo de profissionais negros, realizada pelo Projeto Paradiso em parceria com empresas audiovisuais e o instituto Nicho 54. As ações deste novo programa serão anunciadas em um painel durante a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no próximo dia 27.

O objetivo da Aceleradora Paradiso é, por meio do formato de shadowing, promover a qualificação e inserção profissional de grupos com baixa representatividade no mercado. Tanto a edição-piloto como as duas próximas edições já planejadas (com foco nas áreas de produção executiva e de distribuição) são voltadas para profissionais negros. A iniciativa fortalece o conceito de qualificação prática, algo que no Brasil ainda é pouco comum na área audiovisual para profissionais que já tenham experiência. Além de fortalecer essa prática, o programa promove a conscientização do plano de carreira, uma vez que tem como objetivo que o profissional-sombra possa, em um futuro a curto prazo, ocupar uma vaga semelhante à de seu mentor. Por fim, visa contribuir para uma mudança de cultura no mercado audiovisual promovendo uma reflexão sobre as boas práticas de promoção da diversidade.

A edição-piloto do programa foi focada na área de direção. A busca foi por um profissional negro que desejasse atuar como diretor, mas ainda não tivesse dirigido seu primeiro longa-metragem. Larissa Barbosa, 27 anos, de Contagem (MG), foi selecionada como 2ª assistente de direção para acompanhar o diretor mineiro André Novais na pré-produção e filmagem do longa “O Dia que te Conheci”. As filmagens aconteceram em outubro de 2022 e Larissa acompanhou por três meses as etapas de pré-produção, filmagem e parte da montagem.

A fase prática da formação ficou sob responsabilidade do diretor André Novais, que atuou como mentor da profissional selecionada e esteve envolvido no acompanhamento de suas atividades.

Já a fase teórica ficou por conta do Nicho 54, que faz um trabalho de promoção e valorização de negros brasileiros na indústria audiovisual. Essa formação ocorreu em duas etapas, em formato online. A primeira buscou explicar o processo de um set de filmagem e como preparar um filme para sua carreira em festivais; a segunda teve como foco a identificação dos processos criativos e técnicos ao longo da pós-produção. Ambas buscaram abordagens comportamentais, técnicas, criativas e processuais.

Por iniciativa de Novais, o programa previu também a escrita coletiva de um diário de filmagem, em que cada pessoa da equipe registrou seus relatos, gerando reflexões sobre aquilo que estava sendo feito. Há o plano de transformar o diário em uma publicação.

Ao participar da Aceleradora Paradiso, Larissa passou a integrar a Rede Paradiso de Talentos. Em março de 2023, ela foi indicada para participar do Málaga Talent, evento parceiro promovido pelo Festival de Málaga, da Espanha, que recebe jovens profissionais promissores das áreas de direção, produção e roteiro. Em outubro de 2023, “O Dia que te Conheci” foi selecionado para estrear no Brasil no Festival do Rio, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri, e na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo.

André Novais e Larissa Barbosa estarão na mesa de lançamento oficial da Aceleradora Paradiso, no dia 27 de outubro, às 16h30, na Cinemateca Brasileira. Ao lado deles, estará Fernanda Lomba e Tiago Mello, sócio da Boutique Filmes, empresa parceira da segunda edição, voltada à produção executiva.