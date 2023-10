Canal Brasil apresenta a Mostra Cine Terror com produção inédita de José Mojica Marins

Para celebrar o Dia das Bruxas, o Canal Brasil preparou uma programação especial de terror para as madrugadas, que começa neste domingo, 22, e vai até 31 de outubro. Para iniciar a celebração serão exibidos duas coproduções inéditas do canal, um curta-documental e o último longa de José Mojica Marins (Zé do Caixão), o mestre do horror.

“A Última Praga de Mojica” é um curta-metragem de Matheus Sundfeld, Cédric Fanti, Pedro Junqueira e Eugênio Puppo sobre o resgate e a finalização do longa-metragem “A Praga”, última direção de Zé do Caixão, que será exibido na sequência. O filme conta a história de Marina e Juvenal: um casal que, durante um passeio pelo campo, para em frente à casa de uma estranha idosa para tirar fotos. Irritada, ela se revela uma bruxa e joga uma maldição em Juvenal: uma perseguição psíquica horrorizante, provocando uma ferida que se abre em seu corpo de forma descontrolada. O ferimento leva Juvenal a uma fome insaciável por carne crua e precisa ser alimentado constantemente para ser saciado.

Serão exibidos 39 filmes nacionais do gênero, entre eles, os também inéditos “Raquel 1:1”, de Mariana Bastos, “O Amuleto”, de Jeferson De, “Serial Kelly”, dirigido por René Guerra, e “O Clube dos Canibais”, de Guto Parente.

Os filmes que completam a programação são “À Meia Noite Levarei sua Alma”, “Esta Noite Encarnarei no teu Cadáver”, “Exorcismo Negro”, “O Despertar da Besta”, “O Estranho Mundo de Zé do Caixão”, “Delírios de um Anormal” e “Inferno Carnal”, dirigidos por José Mojica Marins; “Motorrad”, de Vicente Amorim; “O Animal Cordial”, de Gabriela Amaral Almeida; “Sem seu Sangue”, de Alice Furtado; “Quem Tem Medo de Lobisomem?”, dirigido por Reginaldo Faria; “As Boas Maneiras” e “Trabalhar Cansa”, dos diretores Juliana Rojas e Marco Dutra; “Morto Não Fala”, dirigido por Dennison Ramalho; “Skull: A Máscara de Anhangá”, dirigido por Kapel Furman e Armando Fonseca; de Andrucha Waddington, o longa “Gêmeas”; “A Mata Negra”, de Rodrigo Aragão; “O Segredo de Davi”, dirigido por Diego Freitas; “Quando Eu Era Vivo”, de Marco Dutra; “O Lobo Atrás da Porta”, de Fernando Coimbra; de Alex Levy-Heller, “Christabel”; “A Sombra do Pai”, dirigido por Gabriela Amaral Almeida; “O Nó do Diabo”, de Ramon Porto Mota, Jhésus Tribuzi, Ian Abé e Gabriel Martins; e “Sinfonia da Necrópole”, dirigido por Juliana Rojas. Além dos curtas-metragens “A Vingança da Bibliotecária”, dirigido por Santiago Dellape; “Noite Macabra”, de Felipe Iesbick; “Caranguejo-Rei”, da dupla Enock Carvalho e Matheus Farias; “5 Estrelas”, de Fernando Sanches; “AzulScuro”, de Evandro Caixeta e João Gilberto Lara; e “Mamãe Tem um Demônio”, de Demerson Souza.