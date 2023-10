Los Angeles Brazilian Film Festival presta homenagem póstuma a Lupicínio Rodrigues

A 16ª edição do LABRFF acontece de 23 a 26 de outubro, no The Culver Theater, ao lado de grandes estúdios, como o Amazon Studios, Sony Pictures e Apple Studios.

Mais de 40 filmes foram selecionados para esta edição que contempla a diversidade e presta homenagem ao compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974). Lupicínio Rodrigues Filho receberá o troféu em reconhecimento pela obra do pai, em cerimônia que acontecerá na abertura do LABRFF. O documentário de longa-metragem “Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor”, do diretor Alfredo Manevy, integra a programação.

O filme retrata a vida de um dos gigantes da música popular brasileira, autor de clássicos do que hoje chamamos de “sofrência”, como “Nunca”, “Vingança” e “Nervos de Aço”. Através de entrevistas, o documentário revela o contexto histórico de sua época e sua boemia em Porto Alegre, onde nasceu, e no Rio de Janeiro. Entre as curiosidades está a versão orquestral do samba “Se acaso você chegasse”, que integrou a trilha sonora de “Lady Let’s Dance”, filme americano indicado ao Oscar em 1945 pelo filme. Suas músicas já foram gravadas por Elza Soares, Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Gal Costa e Marisa Monte, entre outros grandes nomes da MPB.

A seleção 2023 será composta por 23 longas-metragens e 22 curtas, que discutem temas atuais e importantes como perdão, família, liberdade, aceitação e descobertas. A seleção traz um país diverso, com filmes dirigidos por mulheres, pessoas pretas e representantes das regiões Norte e Nordeste.

“Vermelho Monet”, escrito e dirigido por Halder Gomes, abre o festival. A noite de premiação do LABRFF será no The Culver Theater, no dia 26 de outubro, às 21h, com a première do longa “Meu Nome é Gal”, das diretoras Dandara Ferreira e Lô Politi. Além do LABRFF Awards, o festival também, através da Naymovie, ofecere os prêmios “Edna Fuji”. O prêmio homenageia essa grande Dama do Cinema que foi representante da empresa de infraestrutura, além de responsável pelo desenvolvimento do audiovisual no campo profissional e político. A Mistika também oferece aos vencedores prêmios em mais de 25 mil reais. Além disso, o festival tem uma parceria com a O2 Play que oferece um prêmio de distribuição para uma das categorias do festival.