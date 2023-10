Canal Brasil exibe homenagem aos 90 anos de Nelson Pereira dos Santos

O Canal Brasil abre espaço na grade, no próximo dia 22 de outubro, para uma programação dedicada ao cineasta e diretor Nelson Pereira dos Santos, que completaria 95 anos na data. Serão exibidos três longas dirigidos por ele: o filme semi-documental “Rio, 40 Graus”, “Vidas Secas” (foto) e “Memórias do Cárcere”.

“Rio, 40 Graus”, primeiro longa do diretor, é um rico panorama do Rio de Janeiro. Acompanha as vidas de cinco meninos moradores de comunidades que vendem amendoim pela capital fluminense. A câmera segue as crianças e desbrava as ruas de forma nunca vista antes na tela. O filme é reconhecido como inspiração para o Cinema Novo.

“Vidas Secas” marcou parte da primeira fase do movimento cinematográfico Cinema Novo e traz a história de uma família de retirantes acometida pela seca no sertão. O filme se passa em 1941 e as filmagens foram em Minador do Negrão e Palmeira dos Índios, sertão de Alagoas.

“Memórias do Cárcere” relata a prisão de Graciliano Ramos na época da Ditadura Militar, por ser um simpatizante do comunismo e opositor ao governo. No livro, adaptado posteriormente para o cinema, ele conta o processo de enfrentar o confinamento estando doente, por conta de uma úlcera mal tratada. O filme é de 1984 e em 2015 entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

A programação especial será exibida em sequência, a partir das 13h30.