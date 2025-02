“Tinnitus”, que conta história de atleta de saltos ornamentais, estreia no Canal Brasil

Neste sábado, 1º de fevereiro, o Canal Brasil estreia o longa-metragem “Tinnitus”, de Gregorio Graziosi, que conta uma história ficcional da atleta de saltos ornamentais Marina Lenk, interpretada pela atriz Joana de Verona. O nome da personagem faz referência à lendária ex-nadadora brasileira Maria Lenk, que batiza o Parque Aquático homônimo, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde parte das cenas do longa foram filmadas.

Ao sofrer com uma crise de tinnitus, condição física que causa zumbidos constantes nos ouvidos, Marina decide abandonar o esporte. Com o passar do tempo, ela repensa suas decisões e entende que sua vocação atlética nunca desapareceu. Em meio aos medos e inseguranças, ela decide voltar a competir para as próximas Olimpíadas.

O elenco também conta com Indira Nascimento, Alli Willow e Antonio Pitanga. O filme recebeu os prêmios de Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Direção de Arte no 50º Festival de Gramado, em 2022.