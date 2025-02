Documentário debate a história e o futuro do dinheiro

Encontrar uma nota na rua ou esquecida no bolso da calça desperta muitos sorrisos hoje, mas nem sempre foi assim. Antigamente, outros objetos representavam os valores. E no futuro, como será? Investigando e contando a história da relação do homem com o dinheiro, o documentário inédito “O Outro Lado da Moeda” estreia com exclusividade no canal Curta!.

Viabilizado pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), com produção da Giros Filmes, o documentário lança mão de imagens de arquivo e depoimentos inéditos de economistas, historiadores e especialistas para apresentar uma cronologia da história da moeda e discutir panoramas e inovações que transformaram o modo como o dinheiro circula e, consequentemente, a sociedade.

Com direção de Lívia Cappelari e Rogério Pixote, a obra é dividida em quatro partes. Na primeira, acompanhamos a história da moeda e seu desenvolvimento. De uma variedade de objetos utilizados como meio de troca entre mercadorias até a criação do dinheiro, forjado e concebido pela sua praticidade, passeamos também pela história da humanidade.

O documentário se utiliza de recursos gráficos para explicar, de maneira didática, conceitos de economia como liquidez, arbitragem financeira, políticas cambiais e financeirização. Ao analisar, na segunda parte, o estado atual da moeda, que deixa de ser algo impresso só pelo governo e vira um sinal magnético, passando a circular com facilidade e tornando o sistema financeiro global, a obra mostra como território e o tempo desaparecem.

A facilidade na troca comercial se tornou mais prática, mas trouxe consigo riscos. Atividades tradicionais como a industrial deixam de ser protagonistas na economia, o capital improdutivo começa a prosperar e, com ele, problemas como alta taxa de juros e inadimplência.

Apresentando possibilidades e propostas criativas ao novo cenário econômico, a terceira e a quarta parte discutem a moeda digital. Entre elas, o e-dinheiro, plataforma digital da rede brasileira de bancos comunitários; e as moedas sociais, como a Mumbuca, em Maricá, no Rio de Janeiro, que aumentou o arrecadamento da cidade e financia projetos e iniciativas como ônibus com tarifa zero.

O documentário mostra como os bancos comunitários pouco a pouco vão conquistando seu espaço e se tornando agentes sociais ligados ao desenvolvimento econômico de pequenos negócios, fazendo o dinheiro circular dentro da própria sociedade. Com mais de 30 mil comércios que utilizam a moeda social e movimentando mais de R$ 1 bilhão, o Banco Palmas, de Fortaleza, é um dos exemplos estudados na obra.

“O Outro Lado da Moeda” é uma produção original do Curta!. O documentário também pode ser assistido no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br), um dia depois da estreia no canal. A estreia é no dia temático Sextas da História e da Sociedade, 31 de janeiro, às 22h30.