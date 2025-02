Animação “Fabulosos João e Maria” ganha pré-estreia gratuita neste sábado, no Espaço Petrobras de Cinema

O diretor e produtor Arnaldo Galvão iniciou a produção de “Fabulosos João e Maria” em 2002. Com a sinopse do longa, entrou em contato com Flávio de Souza, que trabalhava uma montagem fiel ao conto original de João e Maria no Teatro Municipal. Galvão queria subverter vários aspectos da história e fazer uma animação sobre crianças negligenciadas.

Arnaldo e Flavio começaram a trabalhar no roteiro e, em 2008, o projeto foi selecionado no Laboratório de Roteiro Sesc-Rio, ganhando o primeiro edital em 2015, mas os recursos foram depositados três anos depois e a produção foi finalizada em 2022, pós pandemia. “Fabulosos João e Maria” foi selecionado para mais de 50 festivais de animação, nos quais ganhou 18 prêmios principais.

Na história de Flavio de Souza, que assina o roteiro do filme com Arnaldo Galvão, João e Maria fogem para a floresta encantada para escapar de um reformatório depois que perdem sua casa. Na floresta, os irmãos encontram seus avós espirituais que os guiam de volta para casa. Não sem antes lutar contra uma bruxa malvada.

A animação terá uma pré-estreia gratuita em São Paulo, no Espaço Petrobras Cinema (Rua Augusta, 1475), neste sábado, 1º de fevereiro, às 11h, com a presença do diretor Arnaldo Galvão. A distribuição de ingressos acontecerá a partir das 10h (sujeito à lotação da sala).

A estreia do filme nos cinemas está prevista para 6 de fevereiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.