Rio2C 2025 abre inscrições no dia 3 de fevereiro

De 27 de maio a 1º de junho, o Rio2C retorna à Cidade das Artes com uma programação ampla e dinâmica voltada a executivos e criadores do mercado audiovisual, visando fortalecer cada vez mais o setor. Os destaques desta edição do maior encontro de criatividade da América Latina – apresentada pela Petrobras e pelo Governo Federal – incluem palcos temáticos, como o Screening Room, Writers Room e Bits, que promoverão debates com especialistas sobre temas relevantes do setor, além de oportunidades exclusivas de networking e negócios, como as Rodadas de Negócios e os Pitchings Industry, Talent, Editorial e Startup. As inscrições estarão abertas de 3 a 21 de fevereiro.

Outra grande novidade é o lançamento da Credencial Business, que oferece todos os benefícios da Industry, além do acesso à sala VIP e a entrada prioritária nas salas – desde que haja disponibilidade de lugares –, além da possibilidade do agendamento de reuniões em salas privativas.

Após promover, na última edição, 1.239 reuniões entre profissionais do setor e contribuir para a marca de R$ 315 milhões de impacto econômico gerado pelo evento, o mercado audiovisual do Rio2C retorna ainda maior. Serão mais de 500 players, incluindo grandes empresas internacionais, como Circular Media, do Uruguai, Dori Media Group, de Israel, Boat Rocker, do Canadá, Magnatel, da Alemanha, e Mediatoon, da França.

Entre os executivos presentes nesta edição destacam-se Sheila Hall Aguirre, supervisora de formato e aquisições da Fremantle Latam, Daniel Djahjah, diretor de conteúdo, aquisição e parcerias da Pluto TV, bem como os produtores executivos Diego Ramírez Schrempp, da colombiana Dynamo Producciones (“Narcos” e “Cem Anos de Solidão”), Muriel Cabeza, da argentina 100 Bares (“O Segredo dos seus Olhos”), e Diego Robino, da Cimarrón Cine (“A Sociedade da Neve”).

Além dos players internacionais, grandes empresas que têm operações no Brasil, como Globo, Globoplay, Amazon Studios, SBT, Record, Warner/Discovery, Bandeirantes, Disney, Paramount, Boutique Filmes, Conspiração Filmes, Kondzilla e Gullane, confirmaram participação nas Rodadas de Negócios. A lista completa de players pode ser encontrada no site oficial do Rio2C e as orientações para a inscrição de projetos nas rodadas de negócios estão disponíveis na seção de Mercado Audiovisual do site.

As reuniões serão realizadas no Business Hall, espaço exclusivo para profissionais do audiovisual, que oferece amplos lounges para networking, com o objetivo de promover maior interação entre produtores de conteúdo e executivos da indústria. No local, também serão realizados workshops, encontros com delegações nacionais e internacionais, além de mentorias com executivos estratégicos.

Os pitchings são divididos em:

PITCHING INDUSTRY: oferece a produtores a oportunidade de apresentar seus projetos a uma banca especializada e a uma plateia de profissionais do mercado audiovisual. Os projetos selecionados participam de sessões presenciais durante o evento, recebendo treinamento prévio para aprimorar suas apresentações. As inscrições são destinadas à empresas (CNPJs) que adquirem a credencial Industry ou Bussiness, voltadas a projetos em quatro temáticas – doc/factual, ficção, reality e animação. A novidade deste ano é que o Pitching Industry está aberto tanto para quem se inscrever nas Rodadas de Negócios quanto para quem quiser participar apenas do Pitching, sem a necessidade de estar vinculado às rodadas. Essa flexibilidade permite que mais produtores e criadores tenham a chance de apresentar seus projetos a uma banca de especialistas do mercado audiovisual.

PITCHING TALENT: conecta criadores de conteúdos independentes com produtores e players do mercado audiovisual. Os participantes, que podem ser pessoa física ou jurídica, terão a oportunidade de apresentar suas ideias originais para produtoras e players (executivos de plataformas de streaming, distribuidoras, agregadoras, canais de TV e outros), com projetos voltados a podcast, doc factual, ficção e animação. Quem se inscrever no Pitching Industry também poderá se inscrever nesse outro, dobrando suas chances. As inscrições são limitadas.

PITCHING EDITORIAL: oferece a oportunidade para autores, editores e agentes literários apresentarem suas obras para adaptação, licenciamento e aquisição de direitos, com o objetivo de transformar essas narrativas em produções audiovisuais. Também dá chance para autores apresentarem suas histórias para editores e agentes literários, aumentando as chances de transformar seu projeto em um livro.

PITCHING DE STARTUPS: é um ambiente estratégico para startups focadas em soluções para a indústria criativa. Em uma das verticais, o pitching busca soluções e produtos que transformem a indústria audiovisual ou de games. São soluções focadas em produção, direção, gravação, distribuição, edição, roteiro, comunicação, gestão financeira e automação, bem como ferramentas de recomendação de conteúdo com integração de inteligência artificial (além das verticais de audiovisual e games, existem as verticais de música, entretenimento e marketing).

BITS: Broadcast Innovation & Tech show é um espaço exclusivo para a experimentação e aproximação entre criadores de conteúdo e produtores com as novas tecnologias do setor audiovisual – entendendo essas tecnologias como ferramentas de construção e otimização de narrativas. É uma oportunidade única para se explorar equipamentos, softwares e estúdios inovadores, bem como estabelecer parcerias com empresas líderes do setor, com participação dos principais executivos e com uma programação de workshops e masterclasses para formação, degustação e treinamento de profissionais.

Além das oportunidades de fazer negócios e ampliar o networking, o Rio2C também se configura como um catalisador para a capacitação profissional, oferecendo uma gama diversificada de atividades e iniciativas que visam enriquecer as habilidades e conhecimentos dos participantes. Entre os palcos dedicados ao segmento audiovisual estão:

SCREENING ROOM: espaço de estímulo aos sentidos. Neste palco, profissionais renomados do setor abordam a produção audiovisual desde a criação da narrativa até os modelos de negócios aplicados, de olho no futuro das plataformas e na sua transversalidade com todos os setores da indústria e políticas públicas.

WRITERS ROOM: coloca no centro do debate o papel dos autores, roteiristas, diretores, produtores e profissionais criativos na construção de narrativas originais e de propriedades intelectuais. O conteúdo apresentado no palco pretende aprofundar o olhar sobre a criatividade, as tendências, os negócios e a viabilidade econômica de cada obra, desde a concepção de uma ideia, passando pelos processos criativos e os meios de financiamento, até a sua transformação em uma obra audiovisual.

As atividades para profissionais do mercado audiovisual são:

MASTERCLASSES: apresentação de um tema focado em capacitação/formação para um grupo direcionado.

WORKSHOPS: oficinas para formação e qualificação de profissionais.

MENTORIAS: acesso a renomados profissionais do mercado audiovisual que compartilham seus conhecimentos para impulsionar carreiras e catalisar o crescimento profissional. Um ambiente de aprendizado contínuo com líderes reconhecidos da indústria.

ONE-TO-MANY​: proporciona encontros exclusivos entre grupos de até 40 participantes e executivos de destaque visando networking e desenvolvimento de negócios.

30 MINUTOS COM: oferece a oportunidade de interação direta com executivos de grandes players do mercado audiovisual, que compartilham suas estratégias de programação, linha editorial e processos de aquisição de projetos.

Para se inscrever nas Rodadas de Negócios e no Pitching Industry, é necessário adquirir a credencial Industry ou Business no site oficial do Rio2C.

Para se inscrever no Pitching Talent, é necessário adquirir a credencial Industry, Business ou Creator.