Mistika e Crialed realizam workshop sobre efeitos visuais e produção virtual

O produtor e supervisor de VFX e diretor da série “Senna”, Marcelo Siqueira (Sica), fará um workshop exclusivo sobre efeitos visuais e produção virtual onde, além de outros projetos, contará detalhes sobre a maior produção audiovisual realizada na América Latina, seguido da apresentação da Neo7, trazendo um novo conceito para produção virtual.

Um dos mais conceituados especialistas em pós-produção e efeitos visuais do mercado, Sica, que também é sócio-diretor da Mistika Post, tem mais de 30 anos de experiência no setor e uma trajetória consolidada em projetos para grandes players. Em 2022, Marcelo Siqueira foi convidado para assumir a supervisão e a produção de efeitos visuais e produção virtual da série “Senna”, produzida pela Gullane e realizada pela Netflix. Seu envolvimento cresceu ao longo do projeto, tornando-se também diretor da unidade de performance, responsável por todas as sequências de corrida. O desafio incluiu mais de 2.000 shots com efeitos visuais, a colaboração de 1.164 artistas de diversos países e centenas de horas de material bruto.

O workshop acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro, na Banijay Estúdios (Rua Barão do Rio Branco, 217, Vila Cavadas, Guarulhos/SP). Para participar é necessário fazer a inscrição através do link https://mistikapost.wixsite.com/neo7