“Escola sem Muros”, de Cao Hamburger, encerra filmagens em São Paulo

Foto: Julio Andrade © Marina de Almeida Prado

As filmagens de “Escola sem Muros”, novo longa de Cao Hamburger, chegaram ao fim no último dia 22 de agosto. Foram, ao todo, seis semanas de gravações em São Paulo, para contar, em uma adaptação livre, a história da Escola Campos Salles, de Heliópolis, que se tornou referência no ensino público do país por sua forte integração com o bairro. A trama se passa em 1995, quando um novo diretor chamado Braz Nogueira (Júlio Andrade) chega à Campos Salles. Determinado a quebrar os estereótipos causados pela violência, ele, ao lado dos líderes comunitários Orlando (Flavio Bauraqui) e Rosana (Larissa Bocchino), encara os desafios que os alunos enfrentam todos os dias, com o objetivo de devolver a escola para a comunidade.

Com direção de Cao Hamburger, que também assina o roteiro com Thayna Mantesso, Tom Hamburger e Marcelo Gomes, a produção é da Gullane, coproduzido pela Ukbar Filmes (Portugal), Globo Filmes, Telecine e Caos Produções, e em associação com o grupo Playtime.

O filme conta com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, apoio do Governo Federal, do Ministério da Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo e da Spcine através da Lei Paulo Gustavo, além do apoio institucional da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Chegará aos cinemas pela Califórnia Filmes.