Daniel de Oliveira interpreta Lars Grael em cinebiografia dirigida por Marcos Guttmann

Foto: Daniel de Oliveira © Helena Barreto

Começaram ontem, 25 de agosto, em Niterói (RJ), as filmagens de “Viver de Vento”, nova produção da Tambellini Filmes baseada na história de Lars Grael, um dos maiores nomes da vela e do esporte brasileiro. Com direção de Marcos Guttmann e roteiro de Melanie Dimantas, o longa é estrelado por Daniel de Oliveira (“Cazuza – O Tempo Não Para”, “Aos teus Olhos”), no papel de Lars Grael, Caroline Abras (“Se Nada Mais Der Certo”, “O Mecanismo”), como Renata Grael, e Mouhamed Harfouch (“Amor de Mãe”, “Verdades Secretas”), interpretando Torben Grael. Produzido por Flávio Ramos Tambellini, o filme é rodado em Niterói e tem sequências em Araruama, no litoral norte do Rio de Janeiro.

A trama acompanha Lars desde a infância marcada pela vela — paixão herdada de uma família tradicional de velejadores — até o momento decisivo de sua vida: o acidente em 1998, quando, durante uma regata em Vitória (ES), foi atingido por uma lancha e teve a perna direita decepada. À época, Lars era um dos favoritos ao ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney, e tudo indicava o fim de sua trajetória esportiva. No entanto, com o apoio da esposa, Renata, e do irmão Torben, Lars reconstrói sua vida, supera a perda e volta ao mar.

Ao entrelaçar esporte, drama e superação, “Viver de Vento” propõe um mergulho íntimo nas relações familiares, na resiliência diante da dor e na força simbólica do mar como lugar de renascimento.

Mais do que um atleta vitorioso, Lars Grael se tornou um símbolo de perseverança e reinvenção. Medalhista olímpico, campeão mundial e referência na vela internacional, Lars ultrapassou as fronteiras do esporte ao transformar sua experiência pessoal em legado coletivo. Após o acidente, fundou o Projeto Grael, que já formou milhares de jovens em situação de vulnerabilidade por meio da educação náutica. Também teve atuação destacada na vida pública, como Secretário Nacional de Esportes e Secretário Estadual de Esporte e Lazer de São Paulo, sempre defendendo políticas de inclusão e valorização do esporte como ferramenta de transformação social.

“Viver de Vento” tem estreia prevista para 2026.