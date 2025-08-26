Ancine amplia transparência com reformulação do portal de  dados e divulga crescimento do audiovisual brasileiro

A Ancine ampliou a transparência de dados sobre o audiovisual brasileiro com o lançamento de versão modernizada do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA e a publicação do Anuário Estatístico 2024. As iniciativas reafirmam o compromisso da agência em fornecer informações confiáveis e acessíveis, fundamentais para orientar investimentos, políticas públicas e o desenvolvimento de negócios no setor.

A modernização do OCA reorganiza o acesso a informações estratégicas em quatro áreas integradas:

• Painéis Interativos: monitoramento em tempo real de tendências setoriais;

• Dados Abertos: base para desenvolvimento de aplicações e pesquisas especializadas;

• Publicações Técnicas: relatórios para planejamento estratégico e análise de mercado;

• Anuário Consolidado: séries históricas para estudos comparativos e projeções.

Em 2025, os painéis ganharam destaque com a criação de três novas ferramentas – Registro de Títulos de Obras Não Publicitárias, Registro de Títulos de Obras Publicitárias e Indicadores do Mercado de TV Paga –, além da atualização de funcionalidades dos demais painéis existentes, que estão organizados em três seções temáticas: Obras Audiovisuais, Agentes Econômicos e Mercado Audiovisual.

Segundo dados consolidados no documento, o audiovisual brasileiro confirmou sua trajetória de crescimento pelo quarto ano consecutivo, com impactos mensuráveis na economia: R$ 32,7 bilhões em valor adicionado à economia brasileira – maior índice desde 2017; 79 mil empregos diretos, com remuneração média de R$ 5.912 (94% superior à média nacional); 125 milhões de ingressos vendidos (+9,8%), totalizando R$ 2,5 bilhões em bilheteria; e 10,1% de market share nacional, melhor desempenho dos últimos três anos, com aumento de 241% no público das produções brasileiras.

Também houve avanços relevantes em indicadores das políticas públicas do audiovisual: 3.510 salas de cinema em funcionamento em 2024 (+1,2%), novo recorde histórico; 42% de participação feminina no setor, superando a média da economia brasileira (40,9%); 19,8% de conteúdo brasileiro de espaço qualificado na programação da TV Paga – maior patamar desde 2016; e 26% de presença de conteúdo brasileiro de espaço qualificado no horário nobre da televisão paga.

Em 2024, o Brasil alcançou 3.510 salas; no primeiro semestre de 2025 esse número subiu para 3.537, e hoje são 3.551, mantendo-se a trajetória de crescimento do parque exibidor.

Neste ano de 2025, o público do cinema brasileiro cresceu 21,1% em comparação ao mesmo período de 2024. Produções brasileiras como “O Auto da Compadecida 2” e “Ainda Estou Aqui” foram os maiores sucessos de público, evidenciando o potencial de mercado para o conteúdo brasileiro.

Completando o ranking dos cinco maiores públicos do cinema brasileiro de 2025, destacaram-se os filmes lançados este ano: “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, “Vitória” e “Homem com H”.