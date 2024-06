Festival Guarnicê de Cinema começa nesta sexta com homenagens à Bete Mendes e Zahy Tentehar

A 47° edição do Festival Guarnicê de Cinema será realizada entre os dias 7 e 14 de junho, em formato híbrido, com programação presencial em São Luís, Maranhão, e virtual por meio do aplicativo Cine Guarnicê e do site guarnice.ufma.br. No endereço do festival, o público também pode conferir a programação completa, além de sinopse, trailer e ficha técnica dos filmes.

A abertura do festival ocorre nesta sexta-feira, no Teatro Arthur Azevedo (Rua do Sol – Centro de São Luís), a partir das 19h. A cerimônia de abertura contará com homenagens às atrizes Bete Mendes (foto) e Zahy Tentehar, apresentação cultural com o Grupo Lamparina e exibição do filme “Estranho Caminho’’, dirigido por Guto Parente.

Os 550 ingressos disponibilizados para a abertura já estão esgotados. Para o restante da programação presencial do festival, não será preciso reservar ingressos. Basta chegar ao local de exibição com antecedência e retirar o bilhete gratuitamente.

Entre mostras competitivas e paralelas de filmes de longa e curta-metragem, além de videoclipes e jogos digitais, o Guarnicê disponibilizará ao público mais de 200 produções. Para as mostras competitivas, no mesmo dia em que forem exibidos presencialmente, os filmes estarão disponíveis na plataforma do Guarnicê, a partir das 17h30 até às 18h do dia seguinte, contabilizando um período de 24 horas e 30 minutos de exibição online.

Para as mostras competitivas que possuem júri popular, os filmes estarão com votação aberta na plataforma e no aplicativo Cine Guarnicê, das 17h30 do dia em que forem exibidos presencialmente até às 12h do dia seguinte. A votação ocorre por meio do site e do aplicativo Cine Guanicê.

Já as mostras paralelas ficam disponíveis na plataforma de streaming do Guarnicê durante todo o festival. Algumas mostras, a exemplo da Guarnicezinho e da Mostra Jovem, contam com exibições presenciais.

O tema da edição 47 do Festival Guarnicê de Cinema é “Na Trama do Tempo’’. Perto de completar meio século de existência, o festival se propõe a pensar o futuro do audiovisual sem esquecer a memória e a tradição do cinema brasileiro.

A missão de representar visualmente o mote do Guarnicê coube ao artista e grafiteiro ludovicense Romildo Rocha, conhecido nacionalmente por conta de trabalhos como o projeto Cores da Vila e por murais produzidos em diversas cidades do país.

Dirigido por Marcelo Botta, “Betânia” fará sua estreia nacional na noite de encerramento do festival, no dia 14 de junho, no Teatro Arthur Azevedo, a partir das 18h30. Os ingressos serão disponibilizados em breve pelo Sympla.

O longa foi inteiramente filmado no Maranhão, com elenco completamente local, e é produzido pela Salvatore Filmes com produção associada da Ventre Estúdio e coprodução Canal Brasil.

A trama de “Betânia” é dividida em duas épocas distintas, acompanhando a cheia e a seca dos Lençóis Maranhenses. O longa apresenta a parteira Betânia nascida numa região também chamada Betânia e repleta de histórias e memórias. A perda de seu marido transforma sua vida, e, após deixar a aldeia onde mora, vai viver perto das dunas, onde pretende recomeçar sua vida.

Neste ano, a plataforma de streaming do Itaú Cultural (itauculturalplay.com.br) vai contemplar com R$ 15 mil um dos 12 curtas-metragens maranhenses selecionados para as mostras competitivas do festival, com licenciamento da produção para a Itaú Cultural Play pelo período de 24 meses.

O anúncio do vencedor do Prêmio Itaú Cultural Play acontecerá no dia 14 de junho, na noite de premiações do Guarnicê. O valor é um dos mais expressivos da história da competitiva maranhense do festival.

Além do Prêmio Itaú Cultural Play, concedido por júri composto pela própria instituição, os curtas maranhenses vão concorrer, ainda, ao Prêmio Assembleia Legislativa do Maranhão, em três categorias, cada uma com um valor de dez salários mínimos dedutíveis de impostos: melhor longa-metragem, melhor curta-metragem e melhor longa ou curta-metragem eleito por júri popular.

Também no dia 14 de junho, quando o festival finaliza sua programação presencial, em São Luís, entrará no ar na Itaú Cultural Play uma mostra com sete curtas-metragens nacionais e maranhenses participantes do Guarnicê neste ano. As produções ficarão disponíveis on-line até dia 30 de junho e se juntarão a um catálogo de mais de 360 produções brasileiras de diversos gêneros, formatos e épocas, ofertados gratuitamente pelo streaming do Itaú Cultural.

O Guarnicê é o mais longevo festival de cinema do Norte e Nordeste e um dos mais tradicionais do país. Realizado pela Universidade Federal do Maranhão, o evento conta com patrocínio do Banco do Nordeste e Governo Federal, Instituto Cultural Vale, Sebrae, Governo do Maranhão via Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) e Porto do Itaqui.