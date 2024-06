ESPM recebe Guel Arraes e Manoel Rangel Neto em encontro sobre adaptação cinematográfica

O curso de Cinema e Audiovisual da ESPM, escola referência em Marketing e Inovação voltada para negócios, e por meio do núcleo Cinestesia, recebe, em 10 de junho, às 10h, no campus da ESPM Glória Villa-Aymoré, os realizadores do filme “Grande Sertão”, o produtor Manoel Rangel e o diretor Guel Arraes, para o encontro Grande Sertão Veredas – Os caminhos para a adaptação cinematográfica.

O bate-papo será mediado pela professora da ESPM Dani Balbi, que ministra a disciplina Narrativa e Dramaturgia para o Audiovisual, e abordará as limitações e liberdades criativas durante os processos de adaptação, assim como a necessidade de sintetizar ou modificar partes da história para se adequar a um novo formato e os diferentes meios de expressão narrativa. O evento é gratuito.

O longa, que tem no elenco Caio Blat e Luisa Arraes, adapta a violência dos jagunços do sertão para a violência nas periferias urbanas.