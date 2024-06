CineSesc RJ exibe em junho mostra de filmes latino-americano 

O CineSesc exibe, em junho, uma mostra de filmes que convida o público a conhecer um pouco mais sobre a produção cinematográfica latino-americana. São exibidos quatro filmes oriundos da Argentina, do Peru e do México, em 14 unidades do Sesc no estado do Rio de Janeiro. As sessões são gratuitas.

Da Argentina, são apresentados dois filmes: “Puan” (foto), comédia dramática estrelada por Marcelo Subiotto e Leonardo Sbaraglia, na qual dois professores universitários disputam uma vaga proeminente, e “Breve História do Planeta Verde”, coprodução com o Brasil, que brinca com o gênero da ficção científica, acompanhando três amigos que embarcam em uma jornada por uma pequena cidade argentina.

“Contactado” é o representante do Peru, e sua trama gira em torno do protagonista que precisa se reconciliar com o seu passado como guru espiritual. Para fechar o programa, o clássico mexicano “Veneno para as Fadas”, uma fábula de terror oitentista dirigida por Carlos Enrique Taboada.

A mostra está em exibição nas unidades do Sesc RJ em Barra Mansa, Campos, no Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ), Copacabana, Espaço Cultural Arte Sesc (Flamengo), Grussaí, Madureira, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Tijuca.

A programação completa pode ser conferida aqui.