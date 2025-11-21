Festival MixBrasil anuncia os vencedores na categoria Cinema da sua 33ª edição

Foto © Amanda Clemente

Os vencedores na categoria cinema da 33ª edição do Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade foram anunciados na noite de 19 de novembro, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, foi premiado como melhor Longa-Metragem Brasileiro, “Arrenego”, de Fernando Weller e Alan Oliveira, foi o grande vencedor da Mostra Reframe e “Boi de Salto”, de Tássia Araújo, levou na categoria Melhor Curta-Metragem Brasileiro. Todos foram premiados pelo júri com o Coelho de Ouro, honraria máxima do evento.

Já, segundo a votação do público, o Coelho de Prata ficou para “Apolo”, de Tainá Müller e Ísis Broken, como melhor longa-metragem nacional, e o australiano “A Sapatona Galáctica”, de Leela Varghese, Emma Hough Hobb, como melhor longa-metragem internacional. Para completar, “Fardado”, de Dan Biurrum, levou como melhor curta-metragem nacional e “Tão Pouco Tempo”, de Athina Gendry, Melhor Curta-Metragem Internacional.

Com o tema “A Gente quer +” e trazendo uma das maiores programações da sua história, o Festival MixBrasil vai até o próximo domingo em São Paulo com cinema, teatro, exposição, experiências XR, literatura e games. Também será, no último dia do festival, que serão conhecidos os vencedores do Mix Literário, Dramática, Artes Visuais e o Prêmio Ida Feldmann.

Confira os vencedores de cinema do 33º Festival Mix Brasil:

Coelho de Ouro – Prêmio do Júri das Mostras Competitiva Brasil e Reframe

Melhor Curta-Metragem Brasileiro: BOI DE SALTO, de Tássia Araújo

Melhor Longa-Metragem Brasileiro: A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS, de Rafaela Camelo

Melhor Filme – Mostra Reframe: ARRENEGO, de Fernando Weller e Alan Oliveira

O longa e o curta premiados da Competitiva Brasil também receberão prêmios de incentivo à realização de seus novos projetos audiovisuais através da parceria do Festival Mix Brasil com a Dotcine e Mistika.

Coelho de Prata – Prêmio do Júri da Mostra Competitiva Brasil para Curtas-metragens

Melhor Direção: Rosa Caldeira e Nay Mendl, por FRONTERIZA

Melhor Roteiro: Luma Flôres, por COMO NASCE UM RIO

Melhor Interpretação: Leona Vingativa, Aria Nunes, Laiana do Socorro, Victor Henrique Oliver, Agarb Braga, Mac Silva, Juan Moraes, por AMERICANA

Menções Honrosas: A VAQUEIRA, A DANÇARINA E O PORCO, de Stella Carneiro e Ary Zara,e VÍPUXOVUKO – ALDEIA, de Dannon Lacerda

Coelho de Prata – Prêmio do Júri da Mostra Competitiva Brasil para Longas-metragens

Melhor Direção: Guto Parente, por MORTE E VIDA MADALENA

Melhor Roteiro: Guto Parente, por MORTE E VIDA MADALENA

Melhor Interpretação: Laura Brandão e Serena, por A NATUREZA DAS COISAS INVISÍVEIS

Menções Honrosas: APOLO, de Tainá Müller e Ísis Broken, e APENAS COISAS BOAS, de Daniel Nolasco

Coelho de Prata – Prêmio do Júri da Mostra Competitiva de Inteligência Artificial

Melhor Filme: SAKURA GANSHA, de Sijin Liu (Reino Unido, Taiwan)

Menção Honrosa: ESSA NÃO É UMA CARTA DE AMOR, de Danilo Craveiro (Brasil-SP)

Coelho de Prata – Prêmio do Público

Melhor Curta-Metragem Nacional: FARDADO, de Dan Biurrum

Melhor Curta-Metragem Internacional: TÃO POUCO TEMPO, de Athina Gendry (França, Alemanha)

Melhor Longa-Metragem Nacional: APOLO, de Tainá Müller e Ísis Broken

Melhor Longa-Metragem Internacional: A SAPATONA GALÁCTICA, de Leela Varghese, Emma Hough Hobb (Austrália)

Menção Honrosa – Mostra Reframe: RESUMO DA ÓPERA, de Honório Félix e Breno de Lacerda