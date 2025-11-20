“Silvio Santos Vem Aí”, com Leandro Hassum, entra em cartaz

Com estreia marcada para esta quinta-feira, 20 de novembro, “Silvio Santos Vem Aí” traz Leandro Hassum no papel do maior comunicador do Brasil. Protagonizado por Hassum e por Manu Gavassi, o filme, que tem direção de Cris D’Amato e roteiro de Paulo Cursino, revela os bastidores do programa que o consagrou e acompanha Silvio Santos no momento em que decide se lançar como pré-candidato à Presidência da República, em 1989.

A partir da relação entre ele e a publicitária Marília (Manu Gavassi), que investiga sua vida para construir a campanha e evitar surpresas de adversários políticos, o filme mostra um lado mais íntimo do apresentador, que sempre foi extremamente reservado fora dos estúdios.

Marília vai trabalhar com Silvio e fica dividida entre o profissionalismo e o encanto pelo apresentador. Embora, a princípio, ela fique desconfiada, aos poucos vai sendo conquistada pelo seu carisma.

Regiane Alves interpreta Íris Abravanel, empresária que foi casada com o apresentador e o apoiou durante o processo da pré-candidatura. Marcelo Laham, Gabriel Godoy e Hugo Bonemer também estão no elenco do filme, que conta com a participação especial de Vanessa Giacomo.

O longa mostra cenas que marcaram gerações, como momentos antológicos dos quadros Topa tudo por dinheiro e Show de calouros, no palco do SBT, e revela os embates que aconteceram nos bastidores da campanha. Com produção da Paris Entretenimento e coprodução da Claro e Simba, o longa tem distribuição da Paris Filmes.