Disney+ estreia a série “Capoeiras”, protagonizada por Raphael Logam e Sérgio Malheiros

“Capoeiras”, nova série nacional inspirada no livro “A Balada de Noivo-da-Vida e Veneno-da-Madrugada”, de Nestor Capoeira, chega exclusivamente ao Disney+, no dia 29 de agosto, com seis episódios na íntegra, trazendo Raphael Logam e Sérgio Malheiros nos papéis principais de Veneno e Noivo.

O enredo de “Capoeiras” começa no Rio de Janeiro, em 1971. Veneno (Raphael Logam) e Noivo (Sérgio Malheiros) são jovens capoeiristas e melhores amigos. Ao tentar defender o mestre Vendaval (Dan Ferreira) durante uma batida policial, eles acabam envolvidos em uma tragédia que resulta na morte dele e de um policial. Sentindo-se culpados, decidem guardar segredo e o Noivo foge, deixando Veneno para trás. Dezessete anos depois, Veneno trabalha como faxineiro em uma boate e entra em um clube de lutas clandestinas, onde se torna o seu maior campeão, sem saber que se aproxima dos verdadeiros culpados pela morte de Vendaval. Seu maior oponente será Noivo, que retorna ao Rio para evitar uma nova tragédia que viu em uma de suas visões.

Criada por Eliana Alves Cruz e Tomás Portella, que também assina a direção geral, e direção de episódios de Igor Verde, contando com o Raphael Logam como produtor associado, a nova série do Disney+ é produzida pela Intro Pictures, associada a produtora Migdal Filmes, e ainda conta no elenco com Juliana Alves, Wilson Rabelo, Rodrigo de Odé, Dhara Lopes, Bruno Gissoni, Danni Suzuki, Dan Ferreira, Cláudia di Moura e Fernanda de Freitas.