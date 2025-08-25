Governo do Rio Grande do Sul anuncia editais e escola técnica para setor de audiovisual

A Secretaria da Cultura (Sedac) anunciou, no 53º Festival de Cinema de Gramado, duas iniciativas de valorização do audiovisual do Rio Grande do Sul: a destinação mínima de R$ 12 milhões para editais bianuais de fomento ao setor – conforme resolução publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (25/8) – e a criação da primeira Escola Técnica Pública Estadual de Audiovisual e Economia Criativa do Estado. As novidades foram divulgadas na sexta-feira (22/8), em cerimônia na qual a Sedac também entregou premiações e homenagens a talentos do cinema gaúcho.

Os editais para o setor de audiovisual serão realizados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), de forma bianual e em anos pares. Para 2026, quando terá início essa política pública, estão assegurados R$ 12 milhões, com complementação esperada por meio de convênio de coinvestimento federal do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), no valor de até R$ 48 milhões. Nos anos seguintes, o valor destinado aos editais de audiovisual não poderá ser inferior ao investimento de 2026.

Já o projeto inédito da Escola Técnica Pública Estadual de Audiovisual e Economia Criativa vai integrar educação e cultura, para atender às demandas crescentes da produção cultural gaúcha. Com endereço já definido, ocupará o prédio da antiga Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, no bairro Mont’ Serrat, em Porto Alegre.