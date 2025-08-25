“O Último Azul”, Urso de Prata em Berlim, estreia nos cinemas

“O Último Azul”, longa-metragem dirigido por Gabriel Mascaro (“Boi Neon” e “Divino Amor”), premiado com o Urso de Prata, do Grande Prêmio do Júri, na 75ª edição do Festival de Berlim, e recém-exibido no 53º Festival de Cinema de Gramado, estreia nos cinemas do Brasil no dia 28 de agosto.

O filme narra a jornada da protagonista Tereza (Denise Weinberg), que vai tentar realizar seu último sonho antes de ser obrigada a ir para uma colônia de idosos na Amazônia, além de mostrar detalhes do universo criado por Mascaro, como o catavelho, transporte que “cata” idosos fugitivos, e o misterioso caracol da baba azul.

Protagonizado por Denise Weinberg, com Rodrigo Santoro, Adanilo e a atriz cubana Miriam Socarrás no elenco, que contou também com mais de 20 atores amazonenses, “O Último Azul” foi rodado no Amazonas, nas cidades de Manaus, Manacapuru e Novo Airão.

Antes da estreia nas salas de cinema, os recifenses vão poder ver de perto a estatueta do Urso de Prata, conquistada em Berlim. O troféu está exposto na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), com entrada gratuita.

Nove cidades receberão pré-estreias do filme, seguidas de debates com a presença do diretor Gabriel Mascaro e elenco do filme: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manacapuru (AM), local onde o filme foi rodado, Manaus, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Belo Horizonte.

Vencedor de três prêmios na 75ª edição do Festival de Berlim, incluindo o Urso de Prata – Grande Prêmio do Júri –, “O Último Azul” já foi selecionado para mais de 40 festivais ao redor do mundo e tem distribuição garantida em 65 países.

O longa foi selecionado para a 50ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), que vai ocorrer de 4 a 14 de setembro, no Canadá, e integra o programa Centrepiece, voltado para obras de diretores contemporâneos aclamados internacionalmente. O evento canadense é considerado um dos principais termômetros do cinema no mundo. A carreira de “O Último Azul” no cenário internacional também teve como resultado a conquista do prêmio de Melhor Filme Ibero-Americano de Ficção e do Prêmio Maguey de Melhor Interpretação para Denise Weinberg no Festival de Guadalajara. Entre outros destaques recentes estão: a exibição no New Horizons International Film Festival, na Polônia, na categoria Masters, voltada para diretores com uma trajetória de destaque; a seleção para o Melbourne International Film Festival, na Austrália, na categoria Headliners, voltada para diretores que ganharam notoriedade nos principais festivais internacionais; e para o Festival de Cinema de Lima, na Mostra Competitiva de Ficção Lationoamericana. Em junho, o longa participou do Shanghai International Film Festival, na China, com a presença do diretor, e esteve entre os dez seletos filmes que participaram da competição do Sydney Film Festival, na Austrália.

O longa foi produzido pela Desvia, de Rachel Daisy Ellis (“Boi Neon”, “Rojo”), e Cinevinay, de Sandino Saravia Vinay, produtor associado de “Roma”, de Alfonso Cuarón, e coprodutor dos filmes anteriores de Gabriel Mascaro. O filme conta com a coprodução da Globo Filmes (Brasil), Quijote Films (Chile), Viking Film (Países Baixos) e distribuição da Vitrine Filmes no Brasil.