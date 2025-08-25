Homenageada no Festival de Gramado, Marcélia Cartaxo será tema de filme de Allan Deberton

Foto © Edison Vara/Ag.Pressphoto

A 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado celebrou a trajetória da atriz Marcélia Cartaxo no cinema, na última terça-feira (19/08), quando a homenageou com o Troféu Oscarito, prêmio destinado aos grandes atores e atrizes do cinema brasileiro. A atriz paraibana tem mais de quatro décadas de performances, a começar pela inesquecível Macabéa, no clássico “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral, além da divertida Pacarrete, bailarina que dá nome ao filme vencedor do Kikito de Ouro de 2019, dirigido por Allan Deberton.

Amigos pessoais e parceiros criativos, Marcélia Cartaxo e Allan Deberton estão prestes a embarcar em um novo projeto juntos: “A Garota da Paraíba”, longa-metragem de ficção inspirado na história da própria atriz, que interpretará sua mãe.

O longa é uma produção da Deberton Filmes.