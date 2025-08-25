IV Mostra ChinaBrasil promove seminário gratuito sobre produção audiovisual de ambos os países

Além de uma programação gratuita com exibição de 12 longas-metragens no Cinesystem Belas Artes Botafogo, a IV Mostra de Cinema ChinaBrasil promove ainda um encontro inédito entre realizadores chineses e brasileiros. Marcado para a quarta-feira, 27 de agosto, das 14h às 18h, no Cinesystem Belas Artes Botafogo, no Rio de Janeiro, mesmo local da mostra, o Seminário de Intercâmbio de Criadores exibirá oito curtas-metragens de ambos os países, seguido de debate por mesa formada por profissionais do audiovisual.

Participam do encontro os roteiristas chineses Chen Xioda e Cheng Bo, vice-presidente e reitor executivo, respectivamente, da Escola de Cinema de Vancouver, em Xangai; Carolina Maia, fundadora do coletivo NaTora; o roteirista e diretor Diogo Brandão; a produtora e assistente de câmera Mariana Lucena; e o cineasta Lobo Mauro. Acompanhados do público, eles irão assistir e debater sobre os curtas nacionais “Mais Triste do que a Chuva num Recreio de Colégio”, “Pipa” e “Realize seu Sonho Agora” e os chineses “Atenção a Frente Rumo a Via Láctea”, “Eu Quero Voar”, “Linha de Fronteira”, “Miragem” e “Jogo da Glória”.

O seminário é organizado pela Academia de Cinema de Xangai Vancouver, Cultural Bridge Communications e a Associação de Câmbio Cultural Estrangeiro de Xangai. A entrada é franca. Para participar, basta comparecer ao Cinesystem Belas Artes Botafogo e se credenciar a partir de 13h no dia do evento.