Festival Internacional de Cinema Agroecológico abre inscrições

O 3º Festival Internacional de Cinema Agroecológico – FICAECO está com inscrições abertas para obras audiovisuais que dialoguem com agroecologia, sustentabilidade, soberania alimentar, povos e comunidades tradicionais, meio ambiente e culturas do campo. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de outubro, no Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro (Bahia), cidade estratégica do Semiárido brasileiro e do Vale do São Francisco.

Em um contexto em que o Brasil se prepara para sediar a COP 30, em Belém (novembro/2025), o FICAECO surge como um espaço essencial de reflexão e mobilização. O festival conecta arte, ciência, território e política ao trazer para a tela questões centrais da agenda ambiental: mudanças climáticas, segurança alimentar, preservação da biodiversidade, transição energética e modos de vida das populações do campo e das florestas.

Podem participar filmes de curta, média e longa-metragem, nacionais e internacionais, nas linguagens de documentário, ficção e animação. As obras selecionadas integrarão as mostras não competitivas – Mostra Principal Abya Yala e Mostra Especial Opará –, além de atividades paralelas como a entrega do Troféu Ana Primavesi a personalidades homenageadas do festival, rodas de conversa, oficinas de cinema e programação cultural.

A curadoria do 3º FICAECO é composta por Kleber Xukuru (roteirista e diretor indígena), Glória Sarmiento (cineasta e pesquisadora em Agroecologia – Colômbia), César David Rodriguez (cineasta e pesquisador em Agroecologia – Colômbia), Iriana Pupo Serrano (realizadora audiovisual e cineasta – Cuba), Eduardo Tornagli (ator, diretor, poeta e ativista de Direitos Humanos – Rio de Janeiro), Marcelo Tingui (cineasta indígena e pesquisador – Alagoas) e Cris Ventura (cineasta, docente do Bacharelado em Cinema e Audiovisual do IFG, pesquisadora, curadora e consultora de roteiros).

O festival reforça a urgência de colocar no centro do debate o papel da agroecologia frente à crise climática global, a soberania e segurança alimentar como direito humano, o reconhecimento dos saberes tradicionais e da agricultura familiar, o protagonismo das comunidades do campo e da floresta na transição socioambiental e a conexão entre cultura, arte e sustentabilidade como caminho para o futuro.