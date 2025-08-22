IV Mostra de Cinema ChinaBrasil exibe 12 filmes chineses e brasileiros

A IV Mostra de Cinema ChinaBrasil, que ocorre entre 26 a 28 de agosto, no Cinesystem Belas Artes Botafogo, no Rio de Janeiro, conta com uma programação gratuita formada por 12 longa-metragens de gêneros variados – seis de cada país. A curadoria é do produtor e documentarista Hélio Pitanga e a idealização de Arthur Chen, empresário chinês que atua para a difusão do cinema. Das seis produções chinesas, cinco são inéditas por aqui, e os seis filmes nacionais que já participaram de festivais e estrearam nos cinemas poderão ser revisitados.

Entre as obras chinesas, está a superprodução “Detetive Chinatown: O Mistério de 1900” (foto), que arrecadou mais de 3,6 bilhões de yuans (cerca de R$ 2,7 bi) nas bilheterias do país em 2025 e estreou nos cinemas brasileiros em maio último. Dirigida por Chen Sicheng e Dai Mo, a comédia de ação é o quarto filme da franquia de sucesso “Detetive Chinatown” e é estrelada por Wang Baoqiang, Liu Haoran e o ator americano John Cusack. Na trama, ambientada no início do século XX, uma mulher é misteriosamente assassinada na Chinatown de São Francisco. O crime causa grande comoção e dois improváveis parceiros, Qin Fu e Ah Gui, precisam correr contra o tempo para resolver o caso.

Inédito no Brasil, o drama histórico “Compositor”, é outro destaque. Vencedor do 18º Prêmio China Film Huabiao, a maior honraria governamental da indústria cinematográfica local, a produção dirigida por Sirzati Yahefu acompanha a trajetória do lendário músico chinês Xian Xinghai, que usou sua arte para curar os sofridos corações das pessoas durante a Segunda Guerra Mundial e as inspirou a lutar contra o fascismo. Outros títulos inéditos incluem o drama “Mumu”, vencedor dos prêmios de Melhor Filme e Melhor Ator para o astro chinês Lay Zhang, no 12º Prêmio Phoenix de Cinema de Zhejiang de 2025, e a comédia dramática “A História Dela”, de Shao Yihui.

A programação brasileira conta com produções que integraram festivais, estrearam nos cinemas e agora poderão ser novamente revisitadas. Entre elas, está o longa-metragem “Somos Tão Jovens”, de Antonio Carlos da Fontoura, sobre o cantor e compositor Renato Russo, fundador da lendária banda de rock nacional Legião Urbana; “Porto Príncipe”, filme de estreia da diretora Maria Emília de Azevedo, que acompanha a relação entre a solitária Betha (Selma Egrei) e o haitiano Bastide (Diderot Senat), contratado por ela para ajudar a cuidar de sua chácara na serra catarinense; e os documentários musicais “Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você”, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay, sobre os bastidores da criação de um dos álbuns mais icônicos da música popular brasileira e que levou mais de 40 mil pessoas aos cinemas; e “Chico, Artista Brasileiro”, de Miguel Faria Jr, sobre um dos mais importantes compositores do país.

Assim como nas edições anteriores, a IV Mostra de Cinema ChinaBrasil também vai homenagear as produções dos dois países, com um representante de cada filme recebendo o prêmio Arara Azul pela sua relevância.

A programação completa da mostra pode ser encontrada no site festivalcinemachinabrasil.com.