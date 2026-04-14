34º Festival MixBrasil de Cultura da Diversidade abre as inscrições

O Festival MixBrasil, maior festival de cultura LGBTQIA+ da América Latina, abriu as inscrições para filmes e experiências XR para sua 34ª edição, que acontecerá de 11 a 22 de novembro, em São Paulo e São Carlos. As inscrições ficam abertas até 3 de agosto, através da plataforma Film Freeway, https://filmfreeway.com/FestivalMixBrasil.

Com o tema QueerFuturismo, a edição de 2026 propõe uma imersão nas possibilidades de futuros imaginados a partir de vivências queer/LGBTQIA+, conectando experimentação estética, tecnologias emergentes e narrativas que desafiam normatividades. O festival celebra criações que expandem horizontes, reinventam tradições e projetam mundos onde a diversidade é fundamento.

O QueerFuturismo é um convite para imaginar futuros além das estruturas opressivas do presente. Inspirado por movimentos como o Afrofuturismo, Futurismo Andino e a ficção científica queer, o tema desta edição celebra narrativas que projetam existências LGBTQIA+ em cenários especulativos, utópicos ou alternativos, onde gênero, sexualidade, tecnologia e ancestralidade se entrelaçam para criar novos mundos possíveis. Obras que reimaginem futuros a partir de perspectivas queer e trans, explorem tecnologias emergentes (IA, biotecnologia, mundos virtuais), dialoguem com memórias, ancestralidades e culturas LGBTQIA+ como sementes de futuro e que desafiem binarismos, fronteiras e estruturas normativas.

O júri oficial e o júri popular do 34º Festival MixBrasil irão premiar filmes nas categorias competitivas. Pela primeira vez, longas brasileiros inéditos em São Paulo concorrerão a um prêmio especial destinado à melhor estreia paulista. Detalhes sobre troféus e prêmios em dinheiro serão divulgados em breve.

Os filmes de curta, média e longa-metragem podem ser inscritos nas mostras Competitivas Brasil (curtas e longas-metragens brasileiros com temáticas queer/LGBTQIA+) e Panorama Internacional (curtas e longas-metragens internacionais com temáticas LGBTQIA+, inéditos em São Paulo.

Na categoria Experiências Imersivas (XR), podem ser inscritas obras em realidade virtual (VR), realidade aumentada (AR), instalações imersivas e experiências mistas que abordem temáticas queer, de direitos humanos, grupos minorizados ou experimentações de identidade, corpo e futuro. Já na Produção com Inteligência Artificial, filmes e vídeos (nacionais e internacionais) que utilizem IA generativa na produção explorando intersecções entre identidade de gênero, tecnologia, criatividade e diversidade.