+Galeria irá adaptar livro de Keka Reis, “Sozinha”, em coprodução com a Chatrone

A +Galeria fará a adaptação do livro “Sozinha”, de Keka Reis, da editora Gutenberg. O filme é uma coprodução com a Chatrone e aborda o luto, identidade e relação entre mãe e filha. As roteiristas serão Keka Reis (“Um Ano Inesquecível: Outono”) e Mirtes Santana (“Turma da Mônica: A Série”) e a diretora será Dainara Toffoli (“De Volta aos 15”).

“Sozinha” acompanha Rosa, uma adolescente de 15 anos que vive uma relação intensa e conflituosa com a mãe, Julieta. Numa briga, Rosa externa que sua vida seria mais fácil se a mãe morresse e, pouco depois, o inimaginável acontece: Julieta sofre um aneurisma fatal. A história acompanha a culpa, o luto e o processo de amadurecimento de uma jovem que precisa atravessar a adolescência sem sua principal referência. Além da abordagem do luto e identidade, a obra também discorre sobre a relação, às vezes simbiótica, entre mães e filhas adolescentes.

As gravações estão previstas para o segundo semestre deste ano.