Mostra destaca o protagonismo feminino no cinema de horror em 38 filmes

A 2ª edição de Mestras do Macabro – As Cineastas do Horror ao Redor do Mundo retorna ao Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ), de 15 de abril a 18 de maio, com uma proposta curatorial organizada em torno de eixos temáticos, ampliando o olhar sobre diferentes vertentes e abordagens do macabro sob perspectiva feminina. A mostra segue para os CCBBs Brasília e São Paulo após a temporada no Rio.

A curadora Beatriz Saldanha selecionou 38 títulos, sendo 31 filmes dirigidos por mulheres e outros sete com participação feminina em funções essenciais como roteiro, montagem, fotografia, trilha sonora, maquiagem e efeitos especiais. Entre os temas que estruturam a seleção estão as vampiras contemporâneas, o misticismo e a religiosidade, e a representação da chamada “loucura” feminina, um dos tópicos mais recorrentes e controversos do horror.

Apesar do foco em produções recentes, a mostra mantém o compromisso com o resgate histórico. A sessão de abertura apresenta “Hollywood 90028” (1973), de Christina Hornisher, obra que foi redescoberta internacionalmente e que chama a atenção pelo retrato amargo da desilusão com o sonho da indústria cinematográfica mais cobiçada do mundo.

Um dos destaques desta edição é a homenagem à cineasta francesa Marina de Van, com a exibição de três de seus longas: “Encontro com o Passado”, estrelado por Sophie Marceau e Monica Bellucci; “O Lado Sombrio”, uma história sobrenatural perturbadora; e “Em minha Pele”, o seu filme cult, considerado como um dos títulos mais emblemáticos do chamado “novo extremismo francês”. Diretora, roteirista e atriz, Marina de Van aborda de maneira franca e bastante pessoal temas delicados como a relação da mulher com o próprio corpo.

A mostra também destaca a trajetória da videomaker Cecelia Condit, que realizou alguns dos trabalhos mais importantes no campo do cinema experimental, com curtas como “Talvez em Michigan” e “Debaixo da Pele”. Em seus filmes, Cecelia evoca as narrativas dos contos de fadas para discutir questões familiares profundas, bem como o horror da violência contra as mulheres, através de uma estética que mais se assemelha a pesadelos.

A produção brasileira contemporânea marca presença com a pré-estreia de “Love Kills” (foto), de Luiza Schelling Tubaldini, sessões especiais de “Virtuosas”, de Cíntia Domit Bittar, de “O Despertar de Lilith”, de Monica Demes, e de curtas-metragens estrelados por Gilda Nomacce, a “rainha do grito”, reconhecida por seus papéis no cinema de gênero.

A programação inclui ainda sessões especiais com títulos derivados ou continuações de franquias populares, como “Pesadelo Final: a Morte de Freddy”, “Criaturas 3” — primeiro filme estrelado por Leonardo DiCaprio — e “A Maldição de Carrie”, título que foi bastante pedido pelo público na primeira edição da mostra.

A mostra realizará sessões inclusivas dos filmes “Love Kills”, “Criaturas 3” e “Virtuosas”. O público poderá usar os recursos de acessibilidade (legenda descritiva, audiodescrição, Libras) através do aplicativo MobLoad, disponível gratuitamente nos formatos Android e IOS.

Além das exibições dos filmes, a mostra promove uma série de atividades formativas e reflexivas, como debates, sessões comentadas e curso.

No dia 16 de abril, às 18h10, após a sessão de “Possessão”, acontece o debate “Olhando além da diretora: criação, excessos e autoria feminina no horror”, com Cássia Ferreira, pesquisadora e jornalista, mestra em Comunicação pela UERJ, e Kimberly Palermo, cineasta e mestranda em Cinema e Audiovisual pela UFF. A mediação será da curadora Beatriz Saldanha.

No dia seguinte (17/04), às 19h, a diretora Luiza Schelling Tubaldini conversa com o público, após a pré-estreia de seu longa-metragem “Love Kills”. Outra cineasta que estará presente para um bate-papo será Monica Demes, que apresenta “O Despertar de Lilith”, no dia 6 de maio, às 17h30.

A mostra oferece ainda a masterclass “Rainha do grito por excelência: técnicas de performance para filmes de horror” com a atriz Gilda Nomacce. Será um encontro com duração de 2 horas, no dia 25 de abril, com início às 15h. Haverá entrega de certificado aos participantes. As senhas serão distribuídas a partir das 14h.

A idealizadora e curadora da mostra Beatriz Saldanha, Doutoranda em Comunicação Audiovisual pela UAM, ministrará o curso “A abjeção feminina como estratégia de libertação no cinema de horror”. Serão dois encontros, com duração de 2 horas cada, nos dias 7 e 8 de maio, às 17h30, no Cinema 2. O curso propõe uma introdução ao conceito de abjeção feminina no cinema de horror, a partir de referenciais teóricos como Mary Douglas, Julia Kristeva e Barbara Creed, analisando como imagens de corpos femininos monstruosos, abjetos ou desviantes podem representar não apenas instrumentos de controle simbólico, mas também resistência e libertação através de estratégias de ruptura. Por meio de exemplos do cinema de horror clássico e contemporâneo, o curso discutirá a relação entre gênero, corpo, violência e transformação, instigando a reflexão e o debate sobre o potencial político e estético da abjeção. Haverá entrega de certificado e as senhas serão distribuídas 1h antes do início das aulas.

Por fim, o CCBB realiza a sua primeira festa Noite no Museu – Mestras do Macabro, que acontece no dia 17 de abril. Será uma experiência que mistura cinema e música, uma noite para celebrar o imaginário gótico com a sessão especial de “Love Kills”, às 19h, seguida de festa com DJ Cammy e show de Ana Cañas. O evento contará com comidinhas e bebidinhas do bar Labuta. Aqueles que retirarem ingresso para o filme já garantem presença na festa. Os ingressos para a Noite no Museu já estão disponíves na bilheteria física e no site do CCBB, bb.com.br/cultura.

2ª Mestras do Macabro – As Cineastas do Horror ao Redor do Mundo

Data: 15 de abril a 18 de maio

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB) – Rua Primeiro de Março 66, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Ingressos para filmes e debates: entrada franca, com retirada a partir das 9h do dia da exibição/atividade, na bilheteria física ou no site bb.com.br/cultura.

Ingressos para oficina e curso: as senhas serão distribuídas 1h antes do início da atividade