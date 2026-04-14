“Calendário do Amor”, protagonizado por Maria Bopp e Marcos Veras, inicia filmagens

Foto © Guilherme Henning

A comédia romântica “Calendário do Amor”, protagonizada por Maria Bopp e Marcos Veras, deu início às suas filmagens em São Paulo. O longa marca a estreia na direção da dupla Luciano Zuffo e Maurício Guimarães e conta a história de um casal que, depois de 15 anos juntos, percebe que o desejo sexual esfriou, apesar de ainda se amarem. Com ajuda da tecnologia, eles buscam se reconectar mudando a rotina e apimentando a intimidade. O elenco é estrelado por Louise Cardoso, Kiko Mascarenhas, Leona Cavalli e Naruna Costa. A produção é da Sentimental Filme, em coprodução com a H2O Produções e distribuição da H2O Films.

Na trama, Marcos Veras e Maria Bopp vivem o casal Pedro e Luísa. Ele é um cara metódico e que não vê a hora de se tornar pai, enquanto ela é uma artista plástica que acaba de fazer 36 anos e está frustrada com sua vida e relacionamento.

Para escrever “Calendário do Amor”, a jornalista e roteirista Yannik D’Elboux levou para a ficção muitas histórias sobre dificuldades, tabus e desejos ocultos de casais, colhidas ao longo da carreira em editorias de comportamento, sexualidade e saúde. Para ela, a comédia é o espaço ideal para tratar esses temas com leveza, exagero e, ao mesmo tempo, verdade.

Os diretores Maurício Guimarães e Luciano Zuffo são fundadores da Sentimental Filme e se destacaram na publicidade por muitos anos, dirigindo nomes como Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Lázaro Ramos, John Travolta, entre outros. Em 2018, Maurício dirigiu a novela “O Tempo não Pára”, da Rede Globo.

O lançamento do filme está previsto para o primeiro semestre de 2027.