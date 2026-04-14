Coprodução Chile-Brasil, da RT Features, “La Perra”, será exibido na Quinzena dos Realizadores, em Cannes

Sete anos depois de “O Farol”, de Robert Eggers, a RT Features volta para a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes com “La Perra”, novo filme da chilena Dominga Sotomayor. O longa, produzido em parceria com a Planta (Chile), é uma adaptação do romance homônimo de Pilar Quintana. O elenco conta com Selton Mello, Manuela Oyarzún, David Gaete, Paula Luchsinger e Paula Dinamarca e apresenta Rafaella Grimberg.

A trama é conduzida pela solitária Silvia (Oyarzún), que vive em uma ilha remota no sul do Chile e resgata uma cachorra filhote e a chama de Yuri, o mesmo que escolheria para a filha que nunca teve. Esta união forma um vínculo improvável, que força a protagonista a enfrentar ressentimentos profundos, relacionamentos rompidos e um trauma que se recusa a permanecer no passado.

“La Perra” retoma parcerias de sucesso da RT Features: direção de Dominga Sotomayor, que já trabalhou com a produtora em “Tarde para Morrer Jovem” e venceu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Locarno de 2018 pela obra; roteiro escrito por Inés Bortagaray, uma das roteiristas de “A Vida Invisível”; e conta com Selton Mello no elenco, ator de “O Cheiro do Ralo”, “Enterre seus Mortos” e do ganhador do Oscar, “Ainda Estou Aqui”.