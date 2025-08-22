Curta! estreia o documentário “A Bahia me Fez Assim”

Celeiro de músicos imprescindíveis da MPB, como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Caetano Veloso e João Gilberto, a Bahia conta com muitos outros talentos que formaram sua rica mistura de ritmos e sons. Alguns deles estão no documentário inédito “A Bahia me Fez Assim”, de Sérgio Machado, que estreia com exclusividade no Curta!.

Com direção e roteiro de Sérgio Machado e com Alê Siqueira assinando a direção musical, o filme explora os ritmos baianos, apresenta encontros entre artistas de diferentes gerações e acompanha o processo de elaboração de releituras para composições clássicas da Bahia. A obra foi viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e tem produção da Janela do Mundo.

Em seis encontros criativos, músicos de diferentes gêneros são convidados para regravar canções de baianos do passado. A proposta é simples: eles se encontram sem nada preparado e, em apenas um dia, reimaginam uma faixa icônica. O documentário começa, claro, pelo começo. A primeira música gravada no Brasil, de Xisto Bahia, em 1902, o lundu “Isto É Bom” ganha nova versão de Àttooxxá e Larissa Luz.

No segundo dia, uma homenagem à malandragem com a canção “Camisa Listrada”, de 1937, de Assis Valente. Para novos sons a esse samba, que ficou eternizado pela voz de Carmem Miranda, se juntam Afrocidade, Rachel Reis e Iuri Passos. A terceira canção é “Como Vovó Já Dizia”, de Raul Seixas e Paulo Coelho. Censurada pela ditadura em 1973, foi reinterpretada no carisma e no talento das Ganhadeiras de Itapuã e Yayá Muxima, transformando o rock nacional em um swing de roda.

O documentário apresenta também a nova versão de um dos grandes clássicos da música brasileira. Fundamental para a formação da Bossa Nova, o álbum “Chega de Saudade”, do juazeirense João Gilberto, tem as raras “Hô-Bá-Lá-Lá” e “Bimbom” celebradas pelo primeiro bloco afro do Brasil, Ile Ayê, Tiganá Santana e Ivan Sacerdote no quarto encontro. A quinta música homenageia Letieres Leite, falecido em 2021, com a Orkestra Rumpilezz e Rumpilezzinho tocando “Honra ao Rei”.

A musicalidade e as relações humanas calorosas são exaltadas no documentário, que finaliza a conexão entre passado e presente com Novos Baianos na última e sexta música. O álbum Novos Baianos FC, de 1973, traz a música “Sorrir e Cantar como Bahia”, repaginada pela nova geração com Xênia França, vencedora do Grammy Latino, e Melly, artista revelação do Prêmio Multishow.

“A Bahia me Fez Assim” também pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br) a partir do dia 26 de agosto. A estreia é no dia temático Segundas da Música, 25 de agosto, às 22h30.