5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino oferece masterclass com a cineasta libanesa Rania Stephan

Foto: Rania Stephan © Acervo pessoal

Chegando à sua quinta edição, a Mostra de Cinema Árabe Feminino propõe uma reflexão crítica sobre as imagens como arquivos vivos da História, reunindo filmes que dialogam com temas urgentes e afetos compartilhados em tempos de massacres.

Após passar pelo Recife, a mostra apresenta agora uma programação inédita e gratuita no Rio de Janeiro, incluindo Niterói e Duque de Caxias (de 22 a 30 de agosto), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB RJ), no Cine Arte UFF, na FEBF/UERJ e em escolas públicas parceiras.

Uma das novidades desta edição é a masterclass online “O Caminho para o Arquivo”, ministrada pela diretora libanesa Rania Stephan, que vai acontecer no dia 24 de agosto, das 10h às 12h. Ela já teve suas obras exibidas em festivais como o Festival Internacional de Cinema de Locarno e Veneza. Durante a masterclass, ela compartilhará detalhes de sua trajetória e seu processo criativo, abordando tópicos como a memória e a montagem cinematográfica podem reconstruir narrativas e ressignificar imagens históricas. A masterclass é um desdobramento dos filmes da diretora que foram selecionados pela curadoria da mostra, que programou 4 curtas-metragens da realizadora, mais o longa-metragem “Os Três Desaparecimentos de Soad Hosni” (Líbano, 2011, 70’), que reorganiza dezenas de filmes estrelados pela reconhecida atriz egípcia Soad Hosni de forma a recontar a sua história de vida.

A proposta da masterclass é investigar formas de lidar com imagens de arquivo. As perguntas que Rania Stephan propõe são: O que vem antes de uma imagem? Como uma imagem aparece? Como podemos atualizar nosso olhar quando vemos imagens? E como podemos lidar com o fluxo de imagens que nos cercam atualmente? Essas são algumas das questões que atravessam os filmes da diretora libanesa e que serão centrais à sua fala. Para participar, é necessário fazer inscrição prévia, através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmowYDVvgEYN_d40_9nF1qKqzho0BBFHDvsMrY3rJMzPfPIQ/viewform.

A Mostra de Cinema Árabe Feminino promove exibições de filmes, mesas redondas, sessões comentadas e sessões exclusivas com alunos. Com curadoria de Alia Ayman, Analu Bambirra e Carol Almeida, a mostra propõe uma reflexão sobre o mundo árabe, trazendo ao público brasileiro filmes majoritariamente inéditos no Brasil. A mostra também contará com um catálogo especial, disponível nas versões impressa e online, com ensaios exclusivos assinados por Gabriela Souto, Juliana Gusman e Camila Macedo.