Mercado Audiovisual Entre Fronteras prorroga inscrições até próxima sexta (29)

As inscrições para o 5º Mercado Audiovisual Entre Fronteras (MAEF) estão prorrogadas até a próxima sexta-feira (29/08). O envio de projetos para seleção é gratuito e pode ser feito pelo link na bio das páginas do Iecine, da Fundacine e do MAEF no Instagram, onde está disponível o regulamento. O evento é realizado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), em parceria com a Fundacine.

O encontro ocorre de 17 a 19 de novembro, em São Miguel das Missões. É voltado a empresas e profissionais de produção audiovisual com projetos em desenvolvimento ou finalização que estejam prospectando parceiros criativos e recursos financeiros regionais, nacionais e internacionais. O evento contará com pitch sessions dos projetos selecionados, rodadas de negócios, painéis e palestras abertas ao público, espaço para comissões de filmes das regiões participantes e programação cultural e turística.

A sede do MAEF é rotativa entre as regiões dos países-membros da Rede de Cooperação Audiovisual Entre Fronteras, formada pelo Paraguai, pelas províncias do nordeste argentino (Missiones, Corrientes, Chaco, Formosa e Entre Ríos) e pelos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Uruguai é o país convidado dessa edição.

As inscrições estão abertas para produtores e produtoras independentes situados na região denominada de Entre Fronteras – onde atua a Rede de Cooperação – e do Uruguai. Também podem se inscrever outros interessados, como parceiros, associados e apoiadores. Os proponentes devem ter histórico de produção e submeter propostas com potencial de coprodução e cooperação regional na região do evento. Os projetos devem estar em desenvolvimento ou em finalização (a organização do evento entende como projeto em desenvolvimento aquele que tenha uma pasta no formato bíblia, dossiê ou deck). Produtoras podem apresentar até três propostas, mas apenas uma delas poderá ser selecionada.

Haverá cota para 22 projetos audiovisuais, distribuídos da seguinte forma entre os países participantes: Argentina (seis projetos entre Misiones, região do NEA ou outros estados convidados), Paraguai (seis projetos), Brasil (seis projetos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e Uruguai (quatro projetos).

O evento contará com a presença de players regionais, nacionais e internacionais e comissões de filmagem das regiões participantes, que serão convidados pela organização. O MAEF cobrirá alimentação, hospedagem e acesso às atividades para um representante de cada projeto selecionado.

O MAEF tem correalização do Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (Iaavim), da Argentina, e do Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio (INAP). Conta com a colaboração do país convidado Uruguai, por meio da Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (ACAU). Esta edição conta também com o apoio institucional da Missões Film Commission. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo e-mail m.a.entrefronteras@gmail.com.