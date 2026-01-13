Academia Brasileira de Cinema abre inscrições para o Prêmio Grande Otelo 2026

Foto © Rogerio Resende

Estão abertas as inscrições para a 25ª edição do Prêmio Grande Otelo, a mais importante premiação do setor audiovisual do país. Obras cinematográficas e séries brasileiras lançadas entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026 poderão ser inscritas pelo site da Academia Brasileira de Cinema até o dia 20 de março. O regulamento completo está disponível no site da Academia.

Ao todo serão anunciados 32 prêmios para longa-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 31 produções serão escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia. Concorrerão ao voto popular os cinco finalistas das categorias Melhor Longa-metragem Ficção, Melhor Longa-metragem Comédia e Melhor Longa-metragem Documentário. A edição deste ano marca o retorno da categoria Melhor Longa-metragem Comédia e inclui o prêmio de Melhor Montagem Documentário.