CineBaru recebe inscrições de filmes para sua 10ª edição
Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, que acontece de 23 a 26 de setembro, no distrito de Sagarana, em Arinos/MG.
Cineastas da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais podem inscrever seus curtas-metragens, de até 30 minutos, até o dia 30 de junho.
As mostras desta edição incluem Mostra Competitiva Regional Baiangoneira de Curtas, com premiações concedidas por júri e voto popular; Mostra Sertãozin, voltada ao público infantojuvenil; e Mostra Sertão, geral, competitiva, apenas com voto popular.
As mostras valorizam produções que reflitam os modos de vida, saberes e identidades do Sertão, Cerrado e Caatinga. A curadoria reafirma o compromisso com a equidade de gênero, raça e identidade, priorizando filmes dirigidos ou protagonizados por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Também são incentivadas produções de regiões afastadas dos centros urbanos e das capitais.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário disponível no site cinebaru.com.br.