CineBaru recebe inscrições de filmes para sua 10ª edição

Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, que acontece de 23 a 26 de setembro, no distrito de Sagarana, em Arinos/MG.

Cineastas da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais podem inscrever seus curtas-metragens, de até 30 minutos, até o dia 30 de junho.

As mostras desta edição incluem Mostra Competitiva Regional Baiangoneira de Curtas, com premiações concedidas por júri e voto popular; Mostra Sertãozin, voltada ao público infantojuvenil; e Mostra Sertão, geral, competitiva, apenas com voto popular.