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CineBaru recebe inscrições de filmes para sua 10ª edição

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Estão abertas as inscrições para a 10ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, que acontece de 23 a 26 de setembro, no distrito de Sagarana, em Arinos/MG.

Cineastas da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais podem inscrever seus curtas-metragens, de até 30 minutos, até o dia 30 de junho.

As mostras desta edição incluem Mostra Competitiva Regional Baiangoneira de Curtas, com premiações concedidas por júri e voto popular; Mostra Sertãozin, voltada ao público infantojuvenil; e Mostra Sertão, geral, competitiva, apenas com voto popular.

As mostras valorizam produções que reflitam os modos de vida, saberes e identidades do Sertão, Cerrado e Caatinga. A curadoria reafirma o compromisso com a equidade de gênero, raça e identidade, priorizando filmes dirigidos ou protagonizados por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Também são incentivadas produções de regiões afastadas dos centros urbanos e das capitais.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do formulário disponível no site cinebaru.com.br.

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