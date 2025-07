“Filhos do Mangue”, de Eliane Caffé, estreia nos cinemas

O violento e desregrado Pedro Chão (Felipe Camargo) aparece ferido e sem memória em uma comunidade ribeirinha. Os residentes locais o acusam de roubo e tentam, em vão, que ele recupere a memória, e devolva o dinheiro. Em um julgamento popular, vem à tona uma trama que envolve violência doméstica, de gênero, tráfico de pessoas e desvio de verba pública. Condenado ao isolamento, ele busca um novo sentido para sua vida.

Esta é a premissa de “Filhos do Mangue”, quinto longa de Eliane Caffé, que chega aos cinemas do Brasil a partir do dia 17 de julho. O filme teve sua estreia nacional no Festival de Cinema de Gramado, onde conquistou os prêmios de melhor direção e atriz coadjuvante (Genilda Maria). Também levou melhor direção no Festin (Portugal) e melhor atriz coadjuvante (Titina Medeiros) e direção de arte (Rodrigo Frota) no Tela Cariri (CE). “Filhos do Mangue” esteve ainda na programação do Festival do Rio e da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Com uma extensa filmografia em cinema e TV, o carioca Felipe Camargo (“O Juízo”) vive o protagonista que procura na natureza e entre os residentes da pequena vila de pescadores as peças perdidas de sua vida. O trabalho rendeu uma experiência intensa para seu intérprete, segundo a cineasta. O ator usou como inspiração sua convivência com os habitantes da paradisíaca Barra do Cunhaú, que serviu de locação para o filme, para compor seu personagem.

Na história, a amnésia repentina de Pedro Chão o fez esquecer uma existência que ninguém gostaria de lembrar. Em seu processo de reconstrução, ele vai encontrar as pessoas de sua convivência. Entre seus muitos acusadores, estão a ex-esposa, vivida pela atriz potiguar Titina Medeiros (“Cangaço Novo”), e a filha (a atriz mirim Maria Alice da Silva).

Outro ponto chave da trama é o mangue, que retrata no filme a nascente da pesca familiar, devorada pela exploração de terceiros, e, ao mesmo tempo, serve de expressão da mãe natureza.

O projeto original baseia-se em argumento adaptado de um livro do escritor Sérgio Prado, “Capitão”, de 2011. O elenco traz também Roney Villela, Jeniffer Setti, Thiago Justino, Genilda Maria, Pequena Cintilante, Luana Cavalcante e outros, além de pescadores, criadores de ostras e população local da comunidade de Barra do Cunhaú. Fernando Muniz e Beto Rodrigues assinam a produção executiva. O roteiro original é de Sergio Prado. Pedro Rocha e Rodrigo Frota são os responsáveis pela direção de fotografia e direção de arte, respectivamente. A direção de produção ficou a cargo de Andrea Lanzoni.

“Filhos do Mangue” é uma realização da Pé na Estrada Filmes, com patrocínio da Protege e Britânia e apoio do Sebrae, Pousada Vila da Barra, Pousada do Forte, Naturezatur, Coco Mango, AOC (Associação de Ostreicultores de Canguaretama), Aldeia Indígena Katu e prefeitura de Canguaretama. A distribuição é da Bretz Filmes. O filme foi produzido com recursos públicos operados ou geridos pela ANCINE, BRDE e FSA.