Suzana Pires será Tieta em nova versão do romance de Jorge Amado para o cinema

Foto: Suzana Pires © Ben Cope

“Tieta do Agreste”, romance clássico do baiano Jorge Amado, ganhará uma nova versão para o cinema, com direção de Joana Mariani (“Todas as Canções de Amor”). Com produção de Eliane Ferreira, da Muiraquitã Filmes, que assinou filmes como “Querência” (Berlinale, 2019) e “Retrato de um Certo Oriente” (Roterdã, 2024), “Tieta” terá Suzana Pires (“Tropa de Elite”, “Câncer com Ascendente em Virgem” e “Casa Grande”), também autora da nova adaptação, no papel icônico que já consagrou Sonia Braga e Betty Faria.

Segundo Suzana, o “objetivo é reimaginar Tieta sob um olhar feminino”, perspectiva inédita nas versões anteriores, ressaltando a personagem como “um símbolo de resiliência e liberdade”, com a história focada na relação entre as irmãs Tieta, a liberdade, e Perpetua, a castração; simbolizando a divisão de pensamento que hoje o mundo enfrenta.