Filme sobre o histórico “Jogo da Paz” entre Brasil e Haiti ganha restauração em 4K e chega ao Mubi

Em 2004, a Seleção Brasileira desembarcou no Haiti para disputar uma partida amistosa que entrou para a história como o “Jogo da Paz”. Em meio à crise política que atingia o país, esse fato histórico foi registrado no documentário “O Dia que o Brasil Esteve Aqui” (2005), dirigido por Caito Ortiz, da Pródigo Filmes. Mais de vinte anos depois, o longa-metragem passou por um processo de restauração em 4K e foi relançado mundialmente pela plataforma Mubi.

O relançamento acontece em um momento bastante simbólico: O Brasil e o Haiti voltarão a se enfrentar no dia 19 de junho, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Com imagens de bastidores e depoimentos que contextualizam a visita da seleção brasileira ao Haiti, o documentário revisita um momento em que o futebol assumiu um papel político e social.