Confira os ganhadores do 2º Claro Festival Curta! Documentários

Na noite de sábado, 3/08, o 2º Claro Festival Curta! Documentários anunciou seus vencedores — que dividiram mais de R$100 mil em prêmios — em cerimônia no Estação Net Gávea, no Rio de Janeiro, transmitida ao vivo pelo Youtube, com apresentação de Juliana Zalfa, Kim Queiroz e Gregorio Cheskis. Na Mostra Oficial, foram escolhidos “A Última Vanguarda”, de Peu Lima, na categoria Artes, e “Incompatível com a Vida”, de Eliza Capai, na categoria Humanidades. A série “Caminhos dos Orixás”, de Betse de Paula, ganhou pelo voto popular. Na Mostra Internacional, “Van Gogh, a Criação de um Mestre”, de Anne Richard, foi o vencedor e, na Brasileiros, “Diário da Primavera”, de Fabíola Aquino e Juliano de Paula Santos. O Prêmio CurtaEdu foi para “Biocêntricos”, de Ataliba Benaim e Fernanda Heinz Figueiredo.

Os vencedores das categorias foram escolhidos por um time de jurados formado por jornalistas, escritores e personalidades da cultura. Eles selecionaram as produções a partir de uma lista prévia, formada pelos filmes e séries mais bem votados pelo público que acompanhou o festival, através do site oficial. O voto popular também decidiu um ganhador na principal premiação e os da Mostra Internacional e Brasileiros. Promovido pelo Grupo Curta!, o festival teve como parceiros a Quanta e Start Locadora, que também ofereceram prêmios aos vencedores. O patrocínio é da Claro, através da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura.

Na categoria Artes, o júri técnico — formado pela atriz Marieta Severo, a diretora do grupo Estação de Cinema, Adriana S. Rattes, o crítico de cinema Inácio Araújo, o crítico de arte Paulo Sergio Duarte e a diretora Viviane Ferreira — escolheu o documentário “A Última Vanguarda”, “por mostrar, ilustrar, relembrar tudo que o Brasil deve até hoje à fabulosa ebulição cultural e ao pensamento que a Bahia desenvolveu desde os anos 50 do século passado.”

Em Humanidades, os jurados destacaram a importância do tema abordado pelo vencedor, o arrebatador “Incompatível com a Vida”. Composto pelo psicanalista Christian Dunker, a jornalista e historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, a escritora Heloísa Teixeira e os jornalistas Eduardo Bueno e Maria Fernanda Rodrigues, o corpo técnico justificou a escolha “pelo tema imprescindível, pela linguagem inovadora e por ser um filme desconcertante e, ao mesmo tempo, acolhedor”.

O vencedor do Prêmio CurtaEdu foi selecionado por três membros da equipe pedagógica do CurtaEdu: Katia Montinelli, Mayra Vaz e Neusa Sá. O documentário “Biocêntricos” recebeu o prêmio por destacar a vida no centro dos nossos processos de decisão. Para os jurados, “é disso que fala esse documentário, com imagens surpreendentes em macro, micro e nano escalas, revelando um inovador campo científico, o qual se utiliza de fenômenos da natureza para inspirar soluções tecnológicas que beneficiam o cotidiano das pessoas”.

Segundo Julio Worcman, diretor do canal Curta! e de suas marcas VOD, ainda este ano, também com patrocínio da Claro via Lei Rouanet, a plataforma CurtaEdu.org.br vai curar e disponibilizar gratuitamente um catálogo de 200 documentários de produção independente para 250 mil alunos da rede pública inscritos no ENEM 2024, além de programas de treinamento para professores potencializarem o uso do audiovisual.

O Claro Festival Curta! Documentários se firmou como uma celebração da quantidade e da qualidade da produção viabilizada pela política pública de fomento ao audiovisual nacional para televisão. Ao todo, foram 300 conteúdos, entre filmes e episódios de séries. A maioria recebeu financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que é abastecido pela Condecine. Na cerimônia, houve a apresentação da orquestra da Ação Social pela Música no Brasil, projeto que utiliza a música clássica como instrumento para promover a inclusão social de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, com incentivo do Instituto Claro.

Ao longo desta semana, entre 5 e 9 de agosto, de segunda a sexta e sempre às 22h, o Curta! terá uma faixa especial em sua programação com exibição das produções vencedoras, com exceção da Mostra Brasileiros. No domingo (11), às 15h45, uma maratona exibirá as cinco produções premiadas em sequência.