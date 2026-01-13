“Ato Noturno”, de Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, estreia nos cinemas

“Ato Noturno”, thriller erótico dirigido por Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, chega aos cinemas nesta quinta-feira, 15 de janeiro, com distribuição da Vitrine Filmes pelo projeto Sessão Vitrine Petrobras, nas cidades de Aracaju, Brasília, Maceió, Manaus, Poços de Caldas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A classificação indicativa é de 18 anos.

A história acompanha um ator e um político, que vivem um caso em sigilo e, juntos, descobrem ter fetiche por sexo em lugares públicos. À medida que se aproximam da fama, mais intenso se torna o desejo de se colocarem em risco.

A trama de “Ato Noturno” acompanha Matias (Faryas), um ator iniciante que sonha em conquistar seu primeiro grande papel rumo ao estrelato em Porto Alegre, integrando um renomado grupo teatral. Quando a trupe descobre que uma grande série será filmada na cidade, a rivalidade entre Matias e seu colega de apartamento, Fabio (Henrique Barreira), se intensifica. Porém, para alcançar o papel de protagonista, o protagonista precisa enfrentar um desafio ainda maior: ocultar aspectos de sua identidade e se ajustar às normas de gênero impostas pelo meio.

E, ao se envolver com Rafael (Cirillo Luna), um político que também encena seu próprio espetáculo, manter seus desejos passa a ser cada vez mais difícil. Destacando tanto as performances simbólicas quanto as literais de seus personagens, seja no palco, nas relações sexuais ou nos jogos de poder marcados por violência, “Ato Noturno” coloca o público como voyeur dos conflitos internos de cada personagem.

O longa estreou no Festival de Berlim e participou da edição 2025 do Festival do Rio, onde levou três Troféus Redentor: Melhor Ator para o estreante em longas Gabriel Faryas, Melhor Roteiro para Matzembacher e Reolon e Melhor Fotografia para Luciana Baseggio. Além disso, a produção ainda foi eleita o Melhor Filme do Prêmio Felix, dedicado a obras com temática LGBTQIAPN+.