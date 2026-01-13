“O Diário de Pilar na Amazônia” é inspirado na série literária criada por Flávia Lins e Silva

Foto © Helena Barreto

O novo filme nacional da The Walt Disney Company, “O Diário de Pilar na Amazônia”, chega às telonas em 15 de janeiro. Inspirado na série literária criada por Flávia Lins e Silva, o filme acompanha Pilar (Lina Flor), uma jovem curiosa e exploradora que é guiada pela rede mágica deixada pelo avô. Pilar viaja até a Amazônia com seu melhor amigo Breno. No caminho, eles conhecem Maiara, uma ribeirinha que teve sua comunidade destruída, e Bira, um garoto esperto que percorre os rios em busca de um pirarucu de quatro metros.

O longa, uma produção da Conspiração, em coprodução da Disney, com patrocínio do Mercado Livre e apoio da RioFilme, é dirigido por Eduardo Vaisman (“Juntos e Enrolados”) e Rodrigo Van Der Put (“Vidente por Acidente”), com produção de Juliana Capelini e Renata Brandão, produção executiva de Tania Pacheco e Claudio Peralta e produção associada de Pilar Produções e Eddie Vogtland.

Com mais de 800 mil livros vendidos, adaptações para o teatro e uma série de animação, a franquia “Diário de Pilar” se consolidou como uma das mais populares entre crianças, famílias e educadores. E ganha seu primeiro live-action. A autora assina o roteiro de “O Diário de Pilar na Amazônia” ao lado de João Costa Van Hombeeck e também atua como produtora associada.

Além do quarteto protagonista, Lina Flor (Pilar), Miguel Soares (Breno), Sophia Ataíde (Maiara) e Thúlio Naab (Bira), o longa reúne Nanda Costa, que interpreta Isabel, mãe de Pilar, Rocco Pitanga, o padrasto da protagonista, e Roberto Bomtempo, que dá vida ao Vô Pedro. Já o grupo de vilões da trama conta com Marcelo Adnet (Dr. Ernesto), Emílio Dantas (Serra), Rafael Saraiva (Zé Minhoca) e Babu Santana (Montanha).