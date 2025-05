Mostra do Filme Marginal tem inscrições abertas

De 1 a 18 de maio, estão abertas as inscrições para a 5a Mostra do Filme Marginal: Cinema de Luta, Arte de Libertação. Realizado anualmente, o evento tem por objetivo valorizar e divulgar produções audiovisuais independentes brasileiras que coloquem em cena personagens e temáticas socialmente marginalizadas.

As inscrições são gratuitas e contemplam trabalhos de curta, média e longa-metragem finalizados a partir de 2022. A mostra não é competitiva e os filmes escolhidos serão exibidos de 12 e 21 de setembro, no Rio de Janeiro. A 5ª Mostra do Filme Marginal é uma realização da Corpo Fechado Produtora com apoio do Pró-Carioca Audiovisual 2024 – Edital de Apoio à Produção de Mostras e Festivais de Audiovisual, Lei Paulo Gustavo, Rio Filme.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, através do preenchimento de um formulário eletrônico, no site do festival, mostradofilmemarginal.com. Valem filmes de qualquer tema, com prioridade para questões sociopolíticas, que estimulem a reflexão sobre injustiças e desigualdades e que inspirem a ação e a resistência. A lista dos contemplados será divulgada pela organização da mostra, na primeira na semana de agosto.

Com o conceito “Cinema de Luta: Arte de Libertação”, a mostra engloba as mais diversas questões contemporâneas, como racismo, gênero, sexualidade, direitos das mulheres, meio ambiente, luta por moradia, direitos indígenas etc.