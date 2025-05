Festival Curta Cinema anuncia vencedores de sua 34ª edição

A 34ª edição do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas-Metragens do Rio de Janeiro encerrou sua programação na cidade depois de apresentar 156 filmes brasileiros e internacionais de 25 países, em sete dias de evento presencial, com todas as sessões gratuitas no cinema Estação Net Botafogo, que também foi palco da cerimônia de premiação. Os vencedores do Grande Prêmio das mostras Competitiva Nacional e Internacional, respectivamente, foram “Moti” (foto), de André Okuma (São Paulo), e “Green Gray Black Brown”, de Yuyan Wang (China, França e Coreia do Sul), que estão automaticamente qualificados a concorrerem a uma indicação no Oscar 2026, na categoria Melhor Curta-Metragem. Nesta edição, a organização comemorou o número recorde de inscrições: 4.600 produções de 160 países.

Foram anunciados também os ganhadores das demais categorias do festival, que contou com o patrocínio do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura, através do edital da LPG, e do Itaú Unibanco. A promoção é do Canal Brasil, Canal Like e Canal Futura e o apoio institucional é do Instituto Cervantes do Rio de Janeiro, Goethe Instituto no Rio de Janeiro e Escritório de Quebec em São Paulo.

Na competição nacional, “O Amor Não Cabe na Sala”, de Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira (Bahia), também arrematou o Prêmio de Melhor Direção, e “Kabuki”, de Tiago Minamisawa (Santa Catarina e São Paulo), conquistou o Prêmio Especial do Júri.

Na competição internacional, “Things Hidden Since The Foundation of the World”, de Kevin Walker e Irene Zahariadis (EUA), foi o vencedor na categoria Melhor Direção. O Prêmio Especial do Júri foi para “The Poison Cat”, de Tian Guan (China).

Os melhores filmes das mostras Panorama Carioca e Panorama Latino-Americano foram, respectivamente, “Doença É Vida”, de Rogério Cavalcante e Castro (Rio de Janeiro), e “Babilônia”, de Duda Gambogi (Cuba). O curta “O Colecionador de Cheiros de Nucas Femininas”, de Nathalia Damião e Ana Clara Vidal de Negreiros (Paraíba), foi o vencedor do Prêmio Primeiros Quadros.

O vencedor do Prêmio Canal Brasil de Curtas foi “Arame Farpado”, de Gustavo de Carvalho, que recebe R$ 15 mil. Já o vencedor do Prêmio Canal Like foi “Moti”, de André Okuma (São Paulo), o grande ganhador da Competição Nacional do festival. Além disso, o Prêmio Melhor Projeto do 27º Laboratório de Projetos de Curta-Metragem concedeu o primeiro lugar para “A Voz do Mestre”, de Renato Sircilli (São Paulo) e “Monami”, de Diego dos Anjos (Rio de Janeiro).