Temporada de Curtas do Sesc Digital traz produções recentes do cinema brasileiro

Desde março, o Sesc Digital disponibiliza uma seleção de curtas-metragens brasileiros a cada primeira sexta-feira do mês. Com curadoria do CineSesc, a “Temporada de Curtas” traz em sua programação produções que revelam a pluralidade do cinema contemporâneo feito no Brasil.

Uma das estreias do mês de maio é a animação premiada “A Menina e o Pote” (foto), de Valentina Homem, exibida na Semana da Crítica no Festival de Cannes e no Festival de Cinema de Animação de Annecy. Em um mundo distópico, uma garota quebra seu pote de cerâmica, que guarda um segredo dentro dele. A quebra do pote abre portais para um universo paralelo e a menina entra em um momento de transformação em que a criação de um novo mundo é finalmente possível. A produção venceu o prêmio de Melhor Curta-Metragem na Première Brasil do Festival do Rio.

O curta documental “Extratos”, de Sinai Sganzerla, traz imagens filmadas por Helena Ignez e Rogério Sganzerla no exílio, entre 1970 e 1972, nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Londres, Marrakech, Rabat e no deserto do Saara. O filme fala sobre esperança, durante os anos de chumbo, como algo afável é possível mesmo quando há indicações do contrário. Na produção “Lyb”, de Felipe Poroger, uma jovem é atacada na rua. Enquanto sua mãe espera a chegada de um perito criminal no hospital, seus dois irmãos mais novos ficam em casa e enfrentam a escuridão da noite para cuidar da bisavó. Com Julia Lemmertz, Felipe Frazão, Vera Valdez e Maria Peixoto.

Por fim, na animação “Provisório”, do cineasta Tiago Minamisawa, em uma das maiores ocupações da maior cidade do Brasil, um desempregado e um empregado, ambos sem-teto, compartilham momentos, rememoram suas vidas e encaram o futuro.

Com o objetivo de aumentar os canais de exibição para o curta-metragem brasileiro, a “Temporada de Curtas” oferece uma seleção de títulos recentes, mapeando a produção cinematográfica de diversos estados brasileiros, com variedade de propostas, formatos e narrativas. A programação tem a intenção de difundir e de fazer circular o cinema produzido nesse formato, com filmes que estiveram nos principais festivais do país, muitas vezes sendo premiados, e, entretanto, com cada vez menos espaços de exibição. Na plataforma Sesc Digital, essas produções ficam disponíveis em todo o território brasileiro para que o público tenha acesso às diversas construções e narrativas dos diferentes lugares do país.

O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado em todo o país, pelo site sesc.digital ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store.