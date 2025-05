Panvision prorroga inscrições para participar do ECM+LAB especial Ibero-américa

O 9º Encontro de Coprodução do Mercosul especial Ibero-américa, um dos mais relevantes eventos de mercado do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM, está com as inscrições prorrogadas até dia 12 de maio. O ECM+LAB foca na integração de produtoras e players do setor audiovisual, promovendo oportunidades de coprodução, desenvolvimento, distribuição e estratégias de negócios internacionais na América do Sul e, este ano, também integra Portugal e Espanha.

O ECM+LAB 2025 presencial será realizado de 5 a 10 de setembro, integrando a programação da 29ª edição do FAM. O encontro é um espaço dinâmico para a troca de experiências, conexões de negócios e fortalecimento da coprodução internacional.

Os projetos podem ser inscritos para diferentes perfis de participantes: Player (gratuita), Ouvinte (10 dólares), LAB+Negocial ( 50 dólares de inscrição + Matrícula de 100 dólares por pessoa se for selecionado).

Na modalidade LAB + Negocial, serão selecionados até 24 projetos: 12 para o LAB, contemplados com bolsas IBERMEDIA para participação presencial, e 12 para o ECM Negocial. Também são reservadas quatro bolsas para os projetos brasileiros, cujos representantes pertencem a grupos minorizados (pessoas negras, indígenas, com deficiência, ou LGBTQIAPN+). A bolsa IBERMEDIA dá direito ainda a passagem, hospedagem e alimentação para dois representantes por cada projeto, sendo uma pessoa autora e outro a pessoa produtora.

As inscrições devem ser realizadas pelo site oficial www.famdetodos.com.br, na aba ECM, onde também está disponível o regulamento completo, com todos os detalhes sobre as modalidades, critérios de seleção, descontos e benefícios.

Para as inscrições da mostra Work in Progress – WIP, que faz parte do ECM+LAB, a inscrição se dá como Filme, assim como para o FAM 2025. Mais informações podem ser obtidas no e-mail ecm@panvision.com.br.