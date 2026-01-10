Novo longa de Allan Deberton terá no elenco Vinícius de Oliveira, Tânia Maria e Hermila Guedes

Foto: Vinícius de Oliveira e Allan Deberton © Analice Diniz

O diretor Allan Deberton (“Pacarrete”, “O Melhor Amigo”) está prestes a começar as filmagens de seu novo filme, “A Adoção”, em Fortaleza, no Ceará. O longa trará Vinícius de Oliveira (“Central do Brasil”), no papel do protagonista Tiago, um homem que, depois de anos na fila de adoção, finalmente recebe a notícia de que será pai. Ele terá que aprender a conquistar o amor da criança, enquanto vive o luto da mãe e uma relação complicada com o pai.

O elenco principal também é composto por Claudio Jaborandy, Hermila Guedes, Aline Marta Maia, Fátima Macêdo, Thainá Duarte, Georgette Fadel e Maya de Paiva. Além da participação de Tânia Maria, que conquistou o público com sua performance em “O Agente Secreto”.

Produzido por Allan Deberton e Marcelo Pinheiro, “A Adoção” é uma coprodução entre Paramount Pictures no Brasil e a alemã Arthood Films. O filme já tem distribuição garantida nos cinemas pela Califórnia Filmes.